Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Peritos de Adamuz piden información al Adif tras nuevas anomalías en el tramo del siniestro

Efe
04/11/2026 21:21
Restos del tren Alvia siniestrado en el choque contra un Iryo en Adamuz el pasado enero
Restos del tren Alvia siniestrado en el choque contra un Iryo en Adamuz el pasado enero
Archivo El Ideal Gallego
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los peritos judiciales que investigan el siniestro ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas han pedido a la jueza instructora que requiera al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) más información sobre la reforma que se llevó a cabo en el tramo donde ocurrió el suceso tras haberse detectado nuevas "anomalías", concretamente en relación al balasto.

Fuentes judiciales han explicado a EFE que el pasado 20 de octubre Adif solicitó a la jueza la correspondiente autorización para realizar labores de bateo, con el objetivo de ajustar la nivelación y la rasante del carril, en la zona del accidente, una petición que se trasladó a los peritos por si influía a sus labores de investigación.

En su respuesta ante la jueza en la pasada semana, los peritos han dado luz verde a esas labores debido a su "urgencia" y que no interfieren en su trabajo de investigación, según aseguran las fuentes, si bien se han mostrado "sorprendidos" de que se tengan que realizar cuando el tramo se reformó hace un año.

URDA (TOLEDO), 29/10/2026.- Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo) un día después del suceso. EFE/ J.J.Guillen

Renfe afirma que los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz no son atribuibles a la compañía

Más información

Los peritos añaden en su escrito que resulta "curioso" que algunas zonas donde se produjo el accidente hayan alcanzado "niveles de deformación" que requieran una intervención tras completar su reforma en octubre de 2025.

Por ello, han pedido a la jueza que requiera al Adif una serie de documentos relacionados con la reforma integral del tramo y que por el momento o "no ha sido entregada o presenta graves omisiones", según explican las fuentes.

Concretamente, han solicitado los informes de auscultación realizados ante de recepcionar la obra, el expediente administrativo completo del suministro del balasto y el expediente total de la obra de emergencia que se llevó a cabo para reconstruir la infraestructura tras el accidente.

Un momento del minuto de silencio que se ha guardado este miércoles en la localidad cordobesa de Adamuz

Víctimas de los accidentes ferroviarios de Angrois y Adamuz critican que "volverá a pasar"

Más información

Por otro lado, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (Aitat) ha señalado que el accidente de Adamuz se pudo deber a una "rotura franca de carril", tal y como apuntaban los investigadores de la Guardia Civil.

Fuentes cercanas al caso han explicado a EFE que la Aitat, en un informe preliminar, reclamaba al Adif medidas para la "detección de roturas francas de carril en líneas de alta velocidad", algo que según el organismo independiente sucedió en Adamuz.

Además, según la Aitat el accidente de Adamuz puso de manifiesto que existe la posibilidad de que una rotura franca permanezca sin ser detectada durante un periodo prolongado y que sigan circulando trenes por el punto afectado.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

patricia afundacion

Afundación lleva a las aulas 'Cine que transforma', una serie de nueve cortos para educar en las emociones
Redacción
Restos del tren Alvia siniestrado en el choque contra un Iryo en Adamuz el pasado enero

Peritos de Adamuz piden información al Adif tras nuevas anomalías en el tramo del siniestro
EFE
Reunión HM Fertility Center en A Coruña

Cómo preparar el embarazo para mejorar los resultados: así son los nuevos protocolos de HM Fertility Center en A Coruña
Julia Nóvoa
El Roscón Bombón de Mercadona tiene, este año, doble relleno y cobertura de chocolate

El Roscón Bombón vuelve este jueves a Mercadona con receta mejorada
Redacción