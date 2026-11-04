Peritos de Adamuz piden información al Adif tras nuevas anomalías en el tramo del siniestro

Restos del tren Alvia siniestrado en el choque contra un Iryo en Adamuz el pasado enero Archivo El Ideal Gallego

Los peritos judiciales que investigan el siniestro ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas han pedido a la jueza instructora que requiera al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) más información sobre la reforma que se llevó a cabo en el tramo donde ocurrió el suceso tras haberse detectado nuevas "anomalías", concretamente en relación al balasto.

Fuentes judiciales han explicado a EFE que el pasado 20 de octubre Adif solicitó a la jueza la correspondiente autorización para realizar labores de bateo, con el objetivo de ajustar la nivelación y la rasante del carril, en la zona del accidente, una petición que se trasladó a los peritos por si influía a sus labores de investigación.

En su respuesta ante la jueza en la pasada semana, los peritos han dado luz verde a esas labores debido a su "urgencia" y que no interfieren en su trabajo de investigación, según aseguran las fuentes, si bien se han mostrado "sorprendidos" de que se tengan que realizar cuando el tramo se reformó hace un año.

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Los peritos añaden en su escrito que resulta "curioso" que algunas zonas donde se produjo el accidente hayan alcanzado "niveles de deformación" que requieran una intervención tras completar su reforma en octubre de 2025.

Por ello, han pedido a la jueza que requiera al Adif una serie de documentos relacionados con la reforma integral del tramo y que por el momento o "no ha sido entregada o presenta graves omisiones", según explican las fuentes.

Concretamente, han solicitado los informes de auscultación realizados ante de recepcionar la obra, el expediente administrativo completo del suministro del balasto y el expediente total de la obra de emergencia que se llevó a cabo para reconstruir la infraestructura tras el accidente.

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Por otro lado, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (Aitat) ha señalado que el accidente de Adamuz se pudo deber a una "rotura franca de carril", tal y como apuntaban los investigadores de la Guardia Civil.

Fuentes cercanas al caso han explicado a EFE que la Aitat, en un informe preliminar, reclamaba al Adif medidas para la "detección de roturas francas de carril en líneas de alta velocidad", algo que según el organismo independiente sucedió en Adamuz.

Además, según la Aitat el accidente de Adamuz puso de manifiesto que existe la posibilidad de que una rotura franca permanezca sin ser detectada durante un periodo prolongado y que sigan circulando trenes por el punto afectado.