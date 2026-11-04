Ouigo extiende su cancelación de trenes entre Madrid y Andalucía hasta el 15 de noviembre

Una imagen referencial de un tren Ouigo Archivo El Ideal Gallego

El operador ferroviario Ouigo ha extendido la cancelación de sus trenes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía hasta, al menos, el domingo 15 de noviembre, ha informado la compañía francesa en una publicación en sus redes sociales.

Ouigo ha explicado que están pendientes del restablecimiento de la circulación, interrumpida desde el accidente de Urda (Toledo) del pasado miércoles, y que siguen en coordinación con el gestor ferroviario, Adif.

La compañía ha detallado que los viajeros afectados han sido informados a través del email asociado a la reserva y tienen garantizado el reembolso íntegro de sus billetes.

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El ya exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció este martes que habían solicitado a la juez encargada de la investigación del accidente de trenes en Urda (Toledo) que autorizara iniciar las labores de reconstrucción y reposición de la línea y estimó en diez días naturales la posibilidad de ponerla en servicio.

"Dependemos ahora mismo del permiso que nos dé el juzgado, pero con una estimación prudente a partir de un máximo de diez días naturales tendremos la posibilidad de poner en servicio de nuevo la línea", explicó entonces el ministro, horas antes de renunciar al cargo.

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Puente indicó que ya habían concluido los trabajos de retirada de material y de los coches de los trenes de alta velocidad siniestrados sobre las vías, accidente que ha dejado 69 fallecidos y decenas de heridos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente apuntó que la línea entre Madrid y Andalucía se ha visto afectada en algo más de 40 metros, pero que por prudencia operarán en un entorno de unos 400 metros hasta reponer por completo el servicio.