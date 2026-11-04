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Sociedad

León XIV recibe en el Vaticano a Bob Dylan

Efe
04/11/2026 18:30
Una foto muestra al Papa León XIV, reuniéndose con Bob Dylan en el Vaticano, este miércoles
Una foto muestra al Papa León XIV, reuniéndose con Bob Dylan en el Vaticano, este miércoles
EFE/ Vatican Media
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El papa León XIV se reunió este miércoles en el Palacio Apostólico del Vaticano con el cantautor estadounidense y premio nobel de Literatura Bob Dylan, que se encuentra en Italia por su gira europea.

El autor de 'Like a Rolling Stone', de 85 años, acudió ante el pontífice de Chicago completamente vestido de negro, con guantes y una capucha del mismo color cubriendo su cabeza, de acuerdo a algunas fotos difundidas por la oficina de prensa vaticana.

En las imágenes puede verse al papa sonriente y a ambos sentados ante una mesa en la biblioteca apostólica.

El subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Antonio Spadaro, explicó en las redes sociales que él mismo acompañó a Dylan ante el pontífice.

"No sin la emoción de vivir un encuentro que tiene el sabor de la historia y la sensación de que, a cada paso en el Palacio apostólico, podría haber ocurrido cualquier cosa", escribió Spadaro.

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León XIV ha demostrado conocer la obra del poeta de la música y hasta llegó a citarlo el pasado julio en el prólogo de un libro, 'Disarmata e disarmante. La pace è un dono', para advertir de los riesgos del rearme y del uso armamentístico de la energía nuclear.

En concreto, utilizó un verso de un tema escrito por Dylan en 1963, en plena Guerra Fría, y que había permanecido inédito durante medio siglo, 'Go Away you bomb': "I hate you cause yer man made and man owned an' man handled" (Te odio porque te ha creado el hombre, y el hombre te posee y te manipula), era la frase.

El pasado julio León XIV ya se reunió con otro icono estadounidense del 'rock', Patti Smith, recientemente galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

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No es la primera vez que Bob Dylan se ve cara a cara con un papa, ya que en 1997 tocó ante Juan Pablo II y cientos de miles de jóvenes presentes en un congreso eucarístico en la ciudad italiana de Bologna (norte).

El músico ha regresado ahora a Italia por una gira europea que lo llevará a cantar mañana, jueves, en Roma y el sábado en Bologna.  

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