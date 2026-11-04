Este jueves habrá que resintonizar los canales de la TDT con la llegada de la UHD y 'La Séptima'

Vista general de redacción de la nueva cadena La Séptima que comenzará mañana jueves sus emisiones EFE/Pablo Rojo

Los ciudadanos tendrán que resintonizar los televisores este jueves 5 de noviembre para no perder la señal de algunos canales con el inicio de las emisiones de la televisión digital terrestre (TDT) en ultra alta definición (UHD) mediante la tecnología DVB-T2 en el múltiple digital RGE2 y de la nueva cadena de ámbito nacional 'La Séptima', que arranca a las 12.00 horas.

Para disfrutar de las emisiones en UHD, es necesario que el televisor sea compatible. Los aparatos adquiridos después de marzo de 2025 son todos compatibles con la UHD. En cuanto a los adquiridos con anterioridad, la compatibilidad se puede comprobar en el menú de configuración del televisor.

Si en las especificaciones aparece alguna de las referencias 4K, UHD o 3840x2160 es compatible. La ciudadanía que no disponga de televisores adaptados a esta tecnología seguirá recibiendo los contenidos en HD como hasta ahora.

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Como indica la Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones (Fenitel), para acceder a las emisiones en UHD, localizar el nuevo canal estatal y disponer de todos los canales en su nueva ubicación, será necesario realizar una nueva búsqueda o resintonización desde el televisor o receptor.

En esta ocasión, no se producirá un apagón general de la TDT, ya que si no se realiza una nueva sintonización, los canales actuales podrán continuar viéndose en alta definición (HD), al igual que el nuevo canal y además en UHD, La 1 y La 2 de TVE, Antena 3 y Telecinco. No obstante, determinados canales pueden cambiar de posición o dejar de aparecer correctamente.

Antes de las 8.00 horas dará comienzo la primera fase de implantación del estándar DVB-T2, que ya se utiliza en la mayoría de los países de la Unión Europea y permite emisiones en UHD, que ofrecen mayor nitidez y calidad tanto de imagen como de sonido. La televisión por el satélite y por internet ya emiten en UHD.

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La implantación de la tecnología DVB-T2 libera parte de la capacidad de uno de los múltiples digitales del espectro radioeléctrico -los bloques de frecuencias donde se emiten simultáneamente varios canales-, dejando espacio para la emisión de 'La Séptima', cuya licencia se adjudicó el pasado 26 de mayo.

Hasta que se haga una nueva sintonización, no se podrán ver las nuevas emisiones en UHD, pero la mayoría de los canales se podrán seguir viendo como hasta ahora, en alta definición (HD). Solamente en el caso de Clan (RTVE), DKISS (RadioBlanca), Atreseries (Atresmedia), BeMad y Boing (Mediaset España) es imprescindible sintonizar de nuevo, pues esos canales podrían verse en una ubicación diferente del dial TDT o incluso dejar de verse, en función de la configuración de los aparatos receptores.

Según detalla la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), si un ciudadano ve la televisión a través de un operador de telecomunicaciones, no será necesario resintonizar el aparato ya que el operador se encargará de gestionar el cambio.

En el caso de los usuarios de SAT-TDT que residen en una zona rural o de sombra, la actualización de los canales suele ejecutarse de forma automática desde la propia plataforma satelital, por lo que habitualmente no es necesario que resintonizar manualmente, como indica la organización.