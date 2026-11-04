Entregados a sus familias los restos mortales de 65 de los 69 fallecidos en Urda

Flores recuerdan a las víctimas en la zona del accidente ferroviario en Urda, este miércoles EFE / Ángeles Visdómine

Los restos mortales de 65 de los 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo) ya han sido entregados a sus familias, según ha informado este miércoles el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras el siniestro.

En un comunicado, el CID ha señalado que el balance provisional sigue siendo de 69 personas fallecidas, 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad, tal y como han confirmado el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.

De las 69 identificaciones realizadas, 54 son de personas de nacionalidad española y 15 corresponden a ciudadanos extranjeros.

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Son un ciudadano de nacionalidad argentina, 2 australiana, 1 canadiense, 1 checa, 4 estadounidense, 1 francesa, 2 japonesa, 1 mexicana, 1 portuguesa y 1 tunecina.

Estos datos han sido recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. Este Centro es el único facultado por el Real Decreto 32/2009 para facilitar públicamente a los medios cifras oficiales, una vez contrastadas.

El accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que el 28 de octubre colisionaron dos trenes de alta velocidad, ha causado 69 fallecidos y 110 personas tuvieron que ser atendidas en hospitales de Castilla-La Mancha por heridas de diversa consideración.