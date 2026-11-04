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Sociedad

Entregados a sus familias los restos mortales de 65 de los 69 fallecidos en Urda

Efe
04/11/2026 20:07
Flores recuerdan a las víctimas en la zona del accidente ferroviario en Urda, este miércoles
Flores recuerdan a las víctimas en la zona del accidente ferroviario en Urda, este miércoles
EFE / Ángeles Visdómine
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Los restos mortales de 65 de los 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo) ya han sido entregados a sus familias, según ha informado este miércoles el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras el siniestro.

En un comunicado, el CID ha señalado que el balance provisional sigue siendo de 69 personas fallecidas, 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad, tal y como han confirmado el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.

De las 69 identificaciones realizadas, 54 son de personas de nacionalidad española y 15 corresponden a ciudadanos extranjeros.

URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Servicios de emergencia y miembros de la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Chema Moya

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Son un ciudadano de nacionalidad argentina, 2 australiana, 1 canadiense, 1 checa, 4 estadounidense, 1 francesa, 2 japonesa, 1 mexicana, 1 portuguesa y 1 tunecina.

Estos datos han sido recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. Este Centro es el único facultado por el Real Decreto 32/2009 para facilitar públicamente a los medios cifras oficiales, una vez contrastadas.

El accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que el 28 de octubre colisionaron dos trenes de alta velocidad, ha causado 69 fallecidos y 110 personas tuvieron que ser atendidas en hospitales de Castilla-La Mancha por heridas de diversa consideración. 

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