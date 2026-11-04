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Sociedad

El Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid pide reforzar la cualificación técnica  tras el accidente de Urda

Efe
04/11/2026 15:36
URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Servicios de emergencia y miembros de la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Chema Moya
Servicios de emergencia y miembros de la Guardia Civil, la pasada semana en el lugar del accidente de trenes en Urda 
EFE / Chema Moya 
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El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (Coiim) pide una investigación independiente, cualificación acreditada en los puestos técnicos, la revisión de los procedimientos y la supervisión de los sistemas de seguridad tras el accidente de trenes en Urda (Toledo) que ha dejado 69 fallecidos.

En un comunicado enviado este miércoles, demanda que los puestos de responsabilidad técnica estén ocupados por profesionales con la titulación, conocimientos, experiencia y preparación acreditados que correspondan a la complejidad de las funciones que desempeñan.

Una exigencia, añade, que debe acompañarse de una definición precisa de funciones y responsabilidades, procedimientos de actuación contrastados y formación continua para responder ante situaciones excepcionales o de funcionamiento degradado.

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Además, el Colegio ve necesario revisar el funcionamiento, la fiabilidad, la supervisión y la respuesta ante incidencias de los sistemas de seguridad y protección, así como su interacción con los sistemas de control de la circulación.

También plantea reforzar la definición de funciones y responsabilidades en los distintos niveles de gestión ferroviaria y potenciar la formación continua con simulaciones y ejercicios prácticos.

Ante la gravedad de lo ocurrido, ve imprescindible una investigación rigurosa, independiente y técnicamente fundamentada que permita esclarecer las circunstancias del siniestro y adoptar medidas eficaces para prevenir nuevos accidentes.

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El Coiim subraya que el desarrollo y aplicación de las nuevas medidas debe sustentarse en un análisis técnico específico, con criterios de rigor, evaluación independiente y responsabilidad profesional.

El Colegio considera prioritario garantizar la fiabilidad de los sistemas de seguridad y protección, así como la correcta transmisión de la información a los centros de control y defiende que la incorporación de nuevas soluciones se evalúe teniendo en cuenta su funcionamiento, su interacción con los sistemas existentes y las condiciones necesarias para su aplicación.

Tras las últimas medidas anunciadas, el Coiim subraya que su aplicación debe acompañarse de una definición clara de funciones y responsabilidades, y de la garantía de que los puestos técnicos y operativos estén ocupados por profesionales con la cualificación, experiencia y preparación acreditadas que exige la seguridad ferroviaria. 

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