Carlos Cuerpo cesa al presidente de Adif 

Carlos Cuerpo en la entrada del Congreso de los diputados EFE

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en reunión esta tarde con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha decidido apartarlo de sus funciones.

A la primera reunión de Cuerpo tras asumir las gestiones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, también está citado el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

Unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que Cuerpo se encargará de los asuntos del Ministerio de Transportes, el vicepresidente ha decidido establecer una primera toma de contacto con dos de los máximos responsables en materia ferroviaria del Ministerio.

Cuerpo agradece a Pedro Sánchez la confianza y a Puente el trabajo y la entrega Más información

Al frente de la gestión de Transportes, el vicepresidente primero tendrá que aplacar la crisis ferroviaria y la pérdida de confianza en el sistema. El Consejo de Ministros aprobó esta misma semana un paquete de ayudas de 30 millones de euros, además de medidas para optimizar la seguridad de la alta velocidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado la "enorme capacidad de gestión, la integridad y el talante" de Cuerpo para desempeñar esta labor. "Estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente", ha añadido.