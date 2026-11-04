Cuerpo agradece a Pedro Sánchez la confianza y a Puente el trabajo y la entrega

Fotografía de archivo, tomada el 16/10/2026, del vicepresidente primero, Carlos Cuerpo EFE/ J.J. Guillén

El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha agradecido este miércoles la confianza que ha depositado en él el presidente, Pedro Sánchez, al nombrarle también ministro de Transportes en sustitución de Óscar Puente, de quien ha destacado su trabajo y entrega.

Muchas gracias, presidente @sanchezcastejon por la confianza para asumir esta enorme responsabilidad, con la memoria de las víctimas del accidente muy presente. Mi agradecimiento personal también a @oscar_puente por todo el trabajo y la entrega estos años. — Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) November 4, 2026

En un mensaje en X, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa resalta la confianza mostrada por Pedro Sánchez al encargarle también la asunción de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión anoche de Puente.

"Con la memoria de las víctimas del accidente muy presente", continúa diciendo Cuerpo, que agradece a Óscar Puente "todo el trabajo y la entrega estos años".

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El vicepresidente respondía así al mensaje también en X de Sánchez, que le ha dado las gracias por asumir de forma transitoria la gestión de Transportes después de que anoche Puente anunciara en el Parlamento su dimisión.

La dimisión se produce una semana después del accidente de Urda (Toledo) que costó la vida a 69 personas y nueve meses después del accidente de Adamuz (Córdoba), con 46 muertos.