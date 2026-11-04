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Sociedad

Cuerpo agradece a Pedro Sánchez la confianza y a Puente el trabajo y la entrega

Efe
04/11/2026 15:42
Fotografía de archivo, tomada el 16/10/2026, del vicepresidente primero, Carlos Cuerpo
Fotografía de archivo, tomada el 16/10/2026, del vicepresidente primero, Carlos Cuerpo
EFE/ J.J. Guillén
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El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha agradecido este miércoles la confianza que ha depositado en él el presidente, Pedro Sánchez, al nombrarle también ministro de Transportes en sustitución de Óscar Puente, de quien ha destacado su trabajo y entrega.

En un mensaje en X, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa resalta la confianza mostrada por Pedro Sánchez al encargarle también la asunción de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión anoche de Puente.

"Con la memoria de las víctimas del accidente muy presente", continúa diciendo Cuerpo, que agradece a Óscar Puente "todo el trabajo y la entrega estos años".

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo a su llegada al Congreso de los diputados donde el papa León XIV pronuncia este lunes un esperado e histórico discurso en las Cortes durante su visita a España

Carlos Cuerpo se encargará del Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente

Más información

El vicepresidente respondía así al mensaje también en X de Sánchez, que le ha dado las gracias por asumir de forma transitoria la gestión de Transportes después de que anoche Puente anunciara en el Parlamento su dimisión.

La dimisión se produce una semana después del accidente de Urda (Toledo) que costó la vida a 69 personas y nueve meses después del accidente de Adamuz (Córdoba), con 46 muertos.  

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