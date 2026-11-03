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Sociedad

Mateo y Sofía repiten como los nombres de recién nacido más populares en Galicia en 2025

Efe
03/11/2026 14:34
Una madre sujeta los pis de su bebé recién nacido
Una madre sujeta los pis de su bebé recién nacido
Archivo El Ideal Gallego
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Mateo y Sofía repitieron como los nombres más populares para los niños y niñas nacidos en Galicia en 2025, según los datos publicados este martes por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

El IGE ha divulgado una lista de los 50 nombres más frecuentes para los recién nacidos el año pasado.

En el caso de los niños, Mateo y Martín repiten en primera y segunda posición, como ya ocurrió en 2024.

Hugo, Lucas, Leo, Manuel, Enzo, Roi, Luca y Gael completan las diez primeras posiciones de la clasificación.

Para las niñas, Sofía, Vega y Noa vuelven a ocupar el podio, y les siguen en la lista Olivia, Martina, Mía, Valeria, Lara, Lía y Julia.

Si se tiene en cuenta el conjunto de la población gallega, a 1 de enero de 2025 los nombres más frecuentes eran Manuel, María Carmen, José, María y José Manuel.

En el caso de los apellidos, Rodríguez, Fernández, González, López y García son los más comunes.

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