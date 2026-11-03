El aviso de bomba en un vuelo procedente de Manchester pone en alerta al aeropuerto Murcia

Avión de Ryanair El Ideal Gallego

Los pasajeros del vuelo de la compañía Ryanair procedente de Mánchester (Reino Unido) con destino al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (Corvera) han vivido esta mañana momentos de tensión tras recibirse un aviso de bomba a bordo.

Según han informado fuentes de la delegación del gobierno, el avión ha aterrizado en el aeropuerto murciano a las 10.50 horas y, desde ese momento, se ha puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad compuesto por servicios de emergencia, agentes de la Policía Nacional y especialistas de los TEDAX (Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos).

Los 114 pasajeros y los 7 tripulantes han desembarcado y están pasando los correspondientes controles de seguridad por parte de Policía Nacional, han indicado las fuentes, que han señalado que miembros de los TEDAX de la Guardia Civil procedentes de Alicante están inspeccionando la aeronave para determinar si hubiese algún artefacto en su interior.

Se ha constituido un comité de crisis en el propio aeropuerto, han señalado las fuentes.