Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026

La escritora Cristina Fernández Cubas EFE/ Alejandro García

La escritora catalana Cristina Fernández Cubas ha sido galardonada este martes con el Premio Cervantes 2026, el máximo reconocimiento de las letras en español y dotado con 125.000 euros, según el fallo del jurado, anunciado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Según el ministro, el premio ha sido concedido a Fernández Cubas por "la originalidad, la excelencia, la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado La literatura fantástica en español".

Está considerada como una de las regeneradoras y maestras del relato en España desde que en 1980 publicara 'Mi hermana Elba'. "Su solida trayectoria ha contribuido decisivamente a revalorizar el relato breve reivindicándolo con una forma de expresión autónoma capaz de alcanzar la máxima intensidad estética y existencial", ha asegurado Urtasun.

Enrique Vila-Matas recibe el Premio Nacional de las Letras 2026 por una trayectoria ejemplar y subversiva Más información

Premio Nacional de la Crítica y Premio Nacional de Narrativa en 2016 por 'La Habitación de Nona', en 2023 se alzó también con el Premio Nacional de las Letras Españolas y en 2026 con el Albert Camus, como "heredera del espíritu" del nobel de literatura francés. Estos son algunos de los numerosos galardones que ha recibido a lo largo de su trayectoria.

Nació el 18 de octubre de 1945 en Areyns de Mar, Barcelona. Después de estudiar Derecho, se diplomó en Periodismo en 1972 por la Escuela Oficial de Periodismo. Ejerció como periodista hasta que decidió dedicarse a la escritura, y vivió varios años en Lima, Buenos Aires, Berlín, París e incluso en El Cairo.