Retirados dos de los cuatro vagones del Iryo que permanecían en la vía en Urda

Los equipos de rescate continúan este lunes sus trabajos en Urda y han retirado del lugar del accidente del pasado 28 de octubre varios vagones EFE

Las grúas que trabajan en el accidente de tren de Urda (Toledo) han retirado a mediodía de este lunes dos de los cuatro vagones del tren Iryo que todavía permanecían en la vía tras el accidente del pasado miércoles, mientras que los vagones del AVE se han retirado a lo largo de la noche.

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Según ha podido comprobar EFE en el lugar del siniestro, en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, ya solo quedan los dos primeros vagones del tren Iryo.

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Los vagones del AVE siniestrados se han retirado de la vía a lo largo de la noche y han sido trasladados a una zona segura.

La Guardia Civil mantiene el dispositivo desplegado para tratar de localizar restos biológicos, con medio centenar de efectivos trabajando en la zona.