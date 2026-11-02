La isla de La Palma se queda sin electricidad tras un apagón general

Imagen de un apagón EFE

a Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta en la isla de La Palma tras registrarse este lunes, a las 06.42 horas, un fallo general del sistema eléctrico que ha provocado un cero energético y la pérdida total del suministro en el territorio insular.

Según la información facilitada por Emergencias, la activación de la alerta tiene como objetivo realizar un seguimiento de la evolución de la incidencia, facilitar la coordinación entre las administraciones y los organismos implicados y evaluar las posibles afecciones a los servicios esenciales, mientras se trata de recuperar el suministro progresivamente.

El apagón ha afectado al conjunto de la isla de La Palma, donde se ha producido la interrupción completa del suministro eléctrico.

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La declaración se ha realizado en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca), aprobado mediante el Decreto 98/2015, de 22 de mayo.

La Dirección General de Emergencias mantiene así activados los mecanismos de seguimiento y coordinación previstos en el Plateca ante este tipo de incidencias.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que está muy pendiente de la situación en La Palma, donde hasta el momento no se han registrado daños personales, aunque sí se han producido incidencias relacionadas con acumulaciones de agua como consecuencia de las precipitaciones.

Ante las fuertes lluvias registradas durante la madrugada y el cero energético mantienen a la isla sin suministro eléctrico, Clavijo ha pedido a la población que extreme las precauciones, evite los desplazamientos innecesarios, no cruce zonas inundadas y reduzca el uso del vehículo.

Asimismo, ha instado a seguir las indicaciones del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias y de los servicios de emergencia mientras continúan las actuaciones para hacer frente a las incidencias meteorológicas y al apagón generalizado en la isla.

Además, la línea Guinchos-Valle de 66 kilowatios, única línea de transporte en la isla y que corresponde a Red Eléctrica, continúa indisponible por un incidente que se produjo esta madrugada con anterioridad al cero.

Desde REE, operadora del sistema, señalan que ya se ha iniciado el proceso de reposición en la isla para restablecer el servicio "en el menor tiempo posible" y se está a la espera de que se conecte de nuevo la central de Los Guinchos al sistema.