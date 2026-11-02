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Sociedad

El decreto por el accidente de Urda prevé bajas específicas y anticipar indemnizaciones

Efe
02/11/2026 13:28
Guardias Civiles continúan trabajando en las inmediaciones de la zona cero del accidente ferroviario en Urda
Guardias Civiles continúan trabajando en las inmediaciones de la zona cero del accidente ferroviario en Urda
EFE
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el real decreto para los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) contemplará ayudas con una cuantía que "doblará" el seguro obligatorio de pasajeros y un mecanismo específico de anticipo de indemnizaciones.

En el marco del World in Progress, Sánchez ha explicado que el real decreto que mañana martes aprobará el Consejo de Ministros también incluirá un procedimiento de incapacidad temporal específico para dar "cobertura mejorada" a las víctimas del accidente y la puesta en marcha de oficinas de atención integral y especializada en las comunidades de residencia de los afectados.

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El jefe del Ejecutivo ha dicho que este esquema de ayudas, que se dividirá en los ya mencionados "cuatro ejes", se basa en el que ya se puso en marcha tras el accidente de Adamuz.

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"Lo he dicho en alguna otra ocasión, pero me gustaría volver a reiterarlo: nuestra principal obligación como Gobierno de España es recuperar esa confianza quebrada por los ciudadanos en la alta velocidad", ha señalado Sánchez.

El presidente ha añadido: "Cuanto antes y cueste lo que cueste. No tengo ninguna duda de que vamos a ser capaces de hacerlo".

Con todo, ha indicado que el frente "más urgente y absolutamente prioritario en estas horas" es el de ayudar a las víctimas. 

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