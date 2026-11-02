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Sociedad

Balance del accidente de Urda: 29 heridos siguen ingresados y ya están identificados 66 fallecidos

Efe
02/11/2026 10:33
Vista de los trabajos en la zona cero del accidente ferroviario en Urda, Toledo, este lunes
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EFE
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Un total de 29 personas permanecen ingresadas a primera hora de este lunes en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), nueve de ellas en UCI, y los forenses han identificado a 66 de los 69 muertos.

Fuentes del Gobierno regional han informado de que de los 29 ingresados -dos menos que este domingo-, nueve están en UCI y 20 en cama convencional.

FOTODELDIA URDA (TOLEDO), 29/10/2026.- Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo) un día después del suceso. EFE/ J.J.Guillen

El PP se personará en la causa de Urda para pedir que se investigue "hasta el final"

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Desde el pasado miércoles, 28 de octubre, se han dado 81 altas y se ha atendido a 110 personas en hospitales castellanomanchegos.

En concreto, en el Hospital Universitario de Toledo hay 17 ingresados (cuatro en UCI y 13 en planta); en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan se contabilizan cinco ingresados (uno en UCI y cuatro en cama convencional, mientras que otro de los heridos ha sido trasladado al Hospital de Móstoles, en Madrid); otros seis heridos están en el Hospital de Ciudad Real (tres en UCI y tres en planta); y uno más en la UCI de Albacete.

Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta, este lunes

Rueda traslada su pésame y "todo el cariño" a las familias de gallegos fallecidos y del resto de víctimas

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El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda, según los datos facilitados este domingo por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID). Han sido notificadas a las familias 60 identificaciones, que corresponden a 36 hombres y 24 mujeres. 

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