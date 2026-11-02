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Sociedad

Ana Pontón: “Si Óscar Puente no quiere dimitir, tiene que ser cesado”

Efe
02/11/2026 12:35
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la cabeza de lista del partido al Congreso de los Diputados por Lugo, Olalla Rodil
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EFE
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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha dicho este lunes que el ministro de Transportes, Óscar Puente, “debería dimitir o ser cesado”, porque después del segundo accidente ferroviario con consecuencias muy graves en la Alta Velocidad este mismo año es “una mínima exigencia democrática” y, a la par, un “ejercicio imprescindible de respeto a las víctimas”.

Pontón ha hecho estas declaraciones después de participar en una reunión de trabajo con la cabeza de lista al Congreso por la provincia de Lugo, Olalla Rodil, y otros integrantes de la candidatura del BNG para analizar las prioridades políticas del Bloque para el conjunto de la provincia y, de forma concreta, en lo relativo a infraestructuras y conexiones ferroviarias.

“Cuando sucede un accidente de estas características hay que asumir responsabilidades. No puede volver a cerrarse en falso como se hizo en Angrois. No pueden repetirse errores como los que se cometieron hace trece años con las víctimas del terrible accidente que vivimos en Galicia. Sigue una herida abierta que todavía no está curada, porque no tuvieron justicia, verdad y reparación”, ha enfatizado Pontón.

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A su juicio, ha añadido, “cuando pasa algo tan grave, un Gobierno tiene que asumir responsabilidades. Es un ejercicio imprescindible de respeto a las víctimas y a una sociedad que está en shock, después de un segundo accidente en menos de un año con consecuencias gravísimas”.

Con respecto al futuro inmediato del ministro, ha contado que “debería dimitir o ser cesado, porque es la mínima exigencia de responsabilidad democrática y de sentido ético de la política”. Se trata, ha opinado, de “asumir que algo está fallando, más allá de una persona, cuando se suceden dos accidentes en menos de un año en el sistema ferroviario de alta velocidad en el estado español”.

“Es una cuestión de mínimos democráticos. Una manera de respetar el dolor de las víctimas. Decir que algo no se hizo bien y que se está dispuesto a ir hasta el final, caiga quien caiga”, ha insistido.

De hecho, aunque reconoce que es una situación muy complicada y hay que analizar muchas causas, ha afirmado que “es el momento de asumir responsabilidades políticas”.

“Si no quiere dimitir, tiene que ser cesado”, ha reiterado. 

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