La televisión cambia el 5 de noviembre: qué hacer para seguir viendo todos los canales

Un niño viendo la televisión

Los espectadores tendrán que resintonizar su televisor el próximo 5 de noviembre para seguir recibiendo todos los canales la Televisión Digital Terrestre (TDT), que estrenará emisiones en ultra alta definición (UHD), reorganizará varios canales para darles cabida e incorporará una nueva cadena en abierto, La Séptima.

¿Qué supone todo esto para los espectadores? ¿Habrá que comprar un televisor nuevo? ¿Se dejarán de ver algunos canales? ¿Y qué ocurrirá si no se resintoniza? Estas son algunas de las preguntas que surgen ante los cambios previstos para ese día y que pueden aclararse a partir de la información facilitada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

No habrá un apagón televisivo, pero sí cambios que obligarán a realizar una nueva búsqueda para recuperar determinados canales y acceder a las nuevas emisiones, aunque la programación habitual seguirá disponible en alta definición HD.

¿Cuándo hay que resintonizar el televisor?

A partir de las ocho de la mañana del jueves 5 de noviembre. No hace falta adelantarse, porque hasta entonces no estará completada la reorganización de frecuencias, tal y como señaló el BOE del pasado 31 de julio que publicó las fechas y condiciones para esta evolución tecnológica.

Quienes no lo hagan podrán seguir viendo buena parte de la programación habitual, pero algunos canales podrían desaparecer de su lista hasta que realicen una nueva búsqueda.

Para ello, basta con coger el mando a distancia, entrar en el menú de configuración del televisor y seleccionar la búsqueda automática de canales. El proceso dura unos minutos y puede ser necesario volver a ordenarlos, aunque algunos aparatos se actualizan automáticamente.

¿Qué canales pueden dejar de verse?

Clan (RTVE), DKISS (RadioBlanca), Atreseries (Atresmedia), BeMad y Boing (Mediaset) son los cinco canales que identifica el Ministerio entre los afectados por los cambios.

Esto no significa que desaparezcan de la TDT, sino que cambiarán de ubicación y habrá que volver a sintonizarlos para recuperarlos.

Según han explicado a EFE fuentes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), DKISS pasará a otra frecuencia y aprovechará parámetros de emisión que ya utilizaba Mediaset, mientras que el nuevo canal La Séptima reutilizará los de Atresmedia.

Competencia recomienda, por tanto, resintonizar el televisor y recuerda que las cadenas deben informar de estos cambios en los días previos.

¿Habrá que cambiar de televisor o de antena?

Los hogares que tengan televisores no compatibles con la nueva tecnología podrán seguir viendo la programación habitual en HD, por lo que no necesitarán comprar uno nuevo.

Sin embargo, para acceder a las emisiones en UHD, con imágenes más nítidas y mayor detalle, necesitarán un televisor compatible con el sistema DVB-T2, una tecnología que incorporan muchos modelos recientes.

En principio, según han señalado a EFE fuentes de la Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones, la reorganización tampoco debería obligar a cambiar la antena, aunque habrá que comprobar que la instalación recibe correctamente los canales después de hacer la resintonización.

Si en una comunidad de vecinos siguen faltando canales tras realizar la búsqueda automática, lo aconsejable será consultar con el administrador de fincas o con un instalador autorizado.

¿A que canales afectan los cambios?

Además de las emisiones en 4K de RTVE, Atresmedia y Mediaset, la TDT incorporará La Séptima, una nueva cadena privada de ámbito estatal que dispondrá de capacidad para emitir en alta definición.

La cadena podría comenzar sus emisiones a partir de media mañana, según han señalado a EFE fuentes del canal.

Por su parte, quienes reciben los canales a través de servicios como Movistar Plus+, Orange TV o Vodafone TV no tendrán que resintonizar la TDT para seguir viendo la oferta distribuida por esas plataformas, ya que son los propios operadores los que gestionan las señales.

Eso sí, si también utilizan la antena convencional para ver canales en abierto, deberán comprobar su sintonización.

El 5 de noviembre comienza una primera fase de modernización de la TDT, pero no será la última porque el objetivo es extender progresivamente la nueva tecnología al conjunto de los canales estatales, autonómicos y locales, aunque todavía no hay una fecha fijada para completar el proceso.