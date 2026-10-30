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Sociedad

Sánchez promete soluciones para recuperar la "confianza quebrada" en la alta velocidad

Efe
30/10/2026 11:18
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informan tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de este viernes en Toledopara analizar el accidente ferroviario de Urda. EFE/ Ángeles Visdómine
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informan tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI)
EFE
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este viernes soluciones para reforzar el sistema de alta velocidad en España y recuperar "la confianza quebrada" que ha admitido que existe tras los dos últimos accidentes ferroviarios.

Sánchez ha prometido esa actuación en una comparecencia tras la nueva visita que ha realizado este viernes al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo, acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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