Sánchez promete soluciones para recuperar la "confianza quebrada" en la alta velocidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informan tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este viernes soluciones para reforzar el sistema de alta velocidad en España y recuperar "la confianza quebrada" que ha admitido que existe tras los dos últimos accidentes ferroviarios.

Sánchez ha prometido esa actuación en una comparecencia tras la nueva visita que ha realizado este viernes al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo, acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.