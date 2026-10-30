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Sociedad

Puente dice que el sistema LZB falló en 170 ocasiones el año pasado y que algo es normal

Efe
30/10/2026 12:49
El ministro de Transportes, Óscar Puente durante una rueda de prensa celebrada este viernes
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EFE
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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha detallado que el sistema de seguridad LZB se ha caído hasta 170 veces este año, una cifra que considera "dentro de la normalidad" en el funcionamiento del sistema ferroviario.

En rueda de prensa, el ministro ha admitido que se trata de una cifra que puede llamar la atención al público no especializado, pero que está dentro de la normalidad europea y en cifras "muy estables" de los últimos 6 o 7 años. Además, está por debajo de la media registrada en los últimos dos años.

El ministro de Transportes, Óscar Puente durante una rueda de prensa celebrada este viernes en Madrid para informar sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que han muerto 69 personas. EFE/JJ Guillén

Óscar Puente: "No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder"

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"Quiero que entiendan que los sistemas de seguridad, se llamen LZB o ERTMS, no están en el aire, utilizan soportes físicos para su comunicación, soportes físicos que se encuentran tanto en la infraestructura como en los trenes, como material embarcado, y esos soportes físicos fallan", ha añadido.

De hecho, de las 170 incidencias ocurridas este año, el 75% se debe a circunstancias "completamente ajenas al propio sistema", como pueden ser vandalismo o robos de cable --que se producen por con mucha frecuencia-- o incidencias climatológicas.

El ministro ha aclarado que no es lo mismo que se caiga a que falle. En el caso del accidente, no falló, sino que se cayó, ya que al caer se pararon automáticamente todos los trenes, que es lo que tiene que ocurrir.

"Lo que sucedió es que el sistema tuvo un problema con las comunicaciones y lo que hizo es actuar y bloquear el tráfico de manera inmediata para evitar riesgos en la seguridad. Es decir, el LZB o el ERTMS si no está funcionando bien, se para y garantiza la seguridad total de la circulación", ha añadido.

Puente ha revelado que el sistema ERTMS, que se acabó de instalar en junio de 2026 en la línea Madrid-Andalucía, y que actualmente está en prueba de laboratorio, estará operativo previsiblemente en enero de 2027.

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