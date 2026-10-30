Puente asegura que no ha culpado al controlador y no descarta asumir responsabilidades

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en los pasillos del Congreso EFE / Borja Sánchez-Trillo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que él no ha culpado al trabajador del centro de control de Atocha del accidente ferroviario de Urda (Toledo), al mismo tiempo que no ha descartado que sea él mismo una de las personas que tenga que asumir responsabilidades por el suceso.

En una entrevista en 'La 2', el ministro ha asegurado que solo se ha limitado a contar los hechos que ocurrieron el miércoles, apoyándose en las evidencias científicas, y que explican lo sucedido.

"Yo no he culpado a nadie, solo me limito a informar de los hechos. Si no doy información rápido se me critica y si la doy, también. He contado lo que pasó en el centro de control, lo que hemos escuchado en los audios y lo que dice la normativa y los protocolos que existen. Se tiene que exponer con toda la crudeza y tenemos que ser una sociedad adulta para analizarlo", ha señalado.

Puente puso su cargo a disposición de Sánchez, pero este rechazó su dimisión al considerarla injusta Más información

Posteriormente, ha añadido que el hecho de que esa actuación en el centro de control haya conducido a ese resultado, en alusión al mortal accidente, "no exime de responsabilidad a otras personas", incluso a él mismo.

Sobre las opiniones que apuntan a que la seguridad de los trenes -una vez la tecnología falla- no puede recaer en el factor humano, el ministro ha recordado que los seres humanos están "auxiliados" por sistemas técnicos.

En el caso concreto del centro de control, ha detallado que los controladores tienen una pantalla en la que se ven "perfectamente" los trenes que circulan y que ese sistema tecnológico asiste al trabajador para conocer el estado de la vía y saber si se dan las condiciones para reanudar la circulación de los trenes.

Por último, ha admitido que, tras este accidente, será "difícil" que el sistema ferroviario vuelva a ganar confianza. Puente ha lamentado que, después de Adamuz, el tráfico ferroviario ya comenzaba a recuperar los niveles previos a ese otro accidente, lo que significaba que la gente volvía a confiar en el sistema, temiéndose que ahora vuelva a caer, incluso más que antes.