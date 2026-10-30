Óscar Puente: "No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder"

El ministro de Transportes, Óscar Puente durante una rueda de prensa celebrada este viernes EFE

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho este viernes que no es el momento para hablar de su continuidad después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), sino de esclarecer lo sucedido, ofrecer explicaciones claras y, sobre todo, aportar soluciones.

"No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder", ha asegurado en una rueda de prensa, en la que ha insistido en que, por el momento, los indicios apuntan a que el choque del miércoles entre un AVE d Renfe y un Iryo se debió a un fallo en el centro de control de mando de Adif.

Puente ha dicho que no va a utilizar "a ningún trabajador como escudo ni a prejuzgar responsabilidades" antes de que concluya la investigación, aunque tampoco va a permitir que se confunda la exigencia de responsabilidades con la necesidad de encontrar rápidamente culpables.

Rechaza dimitir

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha rechazado dimitir por el accidente ferroviario de este miércoles que ha provocado al menos 69 fallecidos y asegura que no va a permitir que confunda la exigencia de responsabilidades con la necesidad de encontrar rápidamente un culpable.

"Mi forma de asumir responsabilidades, la conocen ustedes bien, es dar la cara", ha manifestado en una rueda de prensa este viernes en el Ministerio, ante las númerosas críticas que ha recibido por los dos graves accidentes ferroviarios en menos de un año que suman más de un centenar de fallecidos.

Puente entiende que la ciudadanía exige explicaciones ante una tragedia de esta naturaleza y se pidan responsabilidades, pero ha pedido actuar con rigor, insistiendo en que en este momento los indicios apuntan a un fallo en el centro de control de mando de Adif, como principal causa del choque de dos trenes de alta velocidad que circulaban por la misma vía.

"Quiero dejar claro que no voy a utilizar a ningún trabajador como escudo ni a perjudicar responsabilidades antes de que concluya esa investigación, pero tampoco voy a permitir que se confunda la exigencia de responsabilidades con la necesidad de encontrar rápidamente culpable", ha señalado.

Puente considera que no era su deber estar en el centro de mando el día del accidente, pero ahora sí es su deber "estar al mando" --ha indicado alejando la posibilidad de un cese--. "No me voy a esconder detrás de nadie, entre otras cosas porque no tengo nada que esconder", ha añadido.

Además ha asegurado que siente un "dolor" y una "tristeza enorme" por las víctimas y sus familias aunque sostiene que no puede dejar que este dolor le paralice ni le confunda. "Esa es mi forma de entender la responsabilidad", ha zanjado.