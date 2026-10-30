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Sociedad

Muere un joven de 22 años en Plasencia apuñalado por otro de 19, ya detenido

Efe
30/10/2026 09:54
Fotografía de archivo de un coche de la Policía Nacional
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Un joven de 22 años ha muerto este viernes en una calle de Plasencia (Cáceres) tras ser agredido con un arma blanca por otro joven, de 19 años, que ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional.

Los hechos, según fuentes policiales, se han producido sobre las 2:00 horas en la calle Talavera, a la altura de una discoteca, si bien las primeras investigaciones apuntan a que la pelea entre los jóvenes no se produjo a la salida del local sino cuando ambos bajaban por la calle, por lo que la discusión podría haber comenzado antes.

La víctima fue trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde ha fallecido.

El presunto autor ha sido detenido en su domicilio en una intervención en la que han participado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

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