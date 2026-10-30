García-Page admite que los fallecidos pueden aumentar porque quedan restos por identificar

Pedro Sánchez y García-Page tras la reunión del CECOPI en Toledo EFE

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha avanzado que la región ha decidido descender la emergencia declarada tras el accidente de trenes de Urda a nivel 1, ha asegurado que aunque el número de fallecidos se mantiene en 69, podría sobrepasar los 70, pues quedan restos por identificar.

Así lo ha avanzado durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) celebrada en Toledo.

En esta nueva comparecencia, y en cuanto a las cifra de víctimas, ha indicado que a los 69 verificados por la autoridad judicial, se suman 70 denuncias de desaparición, por lo que puede haber más fallecidos.

Sánchez promete soluciones para recuperar la "confianza quebrada" en la alta velocidad Más información

"Se lo explico, no sé si hay forma delicada. Cuando hablamos de fallecidos estamos hablando de cuerpos completos. En las extracciones de hoy, de ayer y de antes de ayer aparecieron además hasta 31 bolsas con restos parciales y eso es de enorme complejidad a la hora de la identificación", ha afirmado.

Dicho esto, ha pedido abordar esta información con la "delicadeza" que se precisa, dado que hay muchas familias que están esperando identificar los cuerpos, "y a ser posible que sean completos".

"Pero esto, lamentablemente, en algunos casos no va a ser posible", ha insistido García-Page, que ha reparado en que el proceso de identificación está siendo "muy complejo" y en que la cifra de los fallecidos podría sobrepasar los 70.

Las cajas negras revelan que el tren iba a una velocidad entre 160 y 200 por hora Más información

"La operación que desarrollaron ayer los bomberos de la Unidad Militar de Emergencia, los sectores privados, también de grúas, al dar la vuelta al vagón fue impecable y enormemente delicado. Teníamos un cierto temor de que debajo pudieran aparecer --más cuerpos--, pero no ha sido el caso. Nos felicitamos todos muchísimo por ello".

NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS

En cuanto a la evolución de las personas ingresadas en los diferentes hospitales de la región, ha dicho que está siendo "notablemente positiva", por la reducción del número de heridos en las Unidades de Cuidado Intensivo.

De momento, hasta 39 personas permanecen aún ingresadas en los hospitales castellanomanchegos --tres menos que ayer-- después de que dos hayan sido trasladadas a Madrid y una, que permanecía en el Hospital de Manzanares, recibiese el alta. Ya se han contabilizado 71 altas médicas.

De las 39 personas ingresadas, 17 permanecen en Unidades de Cuidado Intensivo y otras 22 en cama convencional.

Por hospitales, el de Albacete contabiliza una persona herida, ingresada en UCI; el de Alcázar de San Juan, nueve --tres en UCI y seis en cama--; el de Ciudad Real ocho --cinco en UCI y tres en cama-- y el de Toledo, 21 --de ellas ocho en UCI y trece en cama--.

Tras aseverar que el nivel de emergencia está superado, que ahí que se haya descendido a Nivel 1, ha indicado que lo que queda desarrollar ahora está ya bajo la autoridad judicial, "con estrictos protocolos de verificación de cadáveres y de notificaciones conforme a criterios enormemente delicados y con un personal más que suficiente, tanto de apoyo tanto psicológico como social a las familias, y en el ámbito de la autoridad judicial".

NIVEL DE EMERGENCIA 1

De ahí que el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, haya acordado descender el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), en Fase de Emergencia, a Situación Operativa 1, para la provincia de Toledo.

Fue el pasado miércoles, a las 10.30 horas, cuando el Ejecutivo regional elevó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), en Fase de Emergencia, Situación Operativa 2, tras solicitar la activación de la Unidad Militar de Emergencia (UME), para que interviniese en el accidente ferroviario registrado.

"ENORME SOLIDARIDAD"

El presidente castellanomanchego iniciaba su comparecencia agradeciendo el "inmenso" trabajo que han hecho la "multitud" de más de 1.300 trabajadores de unos y otros servicios que han colaborado con la región, tras lo sucedido el pasado miércoles.

"Todas, absolutamente todas se han ofrecido a Castilla-La Mancha y me parece importante de destacar. Es bueno que la gente sepa que en los momentos de dolor hay muchísima solidaridad que se palpa en la ciudadanía", ha destacado García-Page, que ha puesto el foco en la "multitud" de donaciones de sangre que se están registrando y ha avanzado que se va a plantear que las pueda haber en los días siguientes.

El titular del Ejecutivo regional ha reivindicado también la labor humana que han desplegado los habitantes de Urda y de los pueblos de alrededor, y del cariño recibido de todos los rincones del país.

"En general, lo hemos sentido de toda España. Es verdaderamente abrumador y tengo que decir que también consuela y nos llena de orgullo como españoles", ha valorado.