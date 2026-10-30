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Sociedad

Feijóo, ante quienes recuerdan que habló de fallo humano en Angrois: "Mi tesis fue respaldada judicialmente"

Europa Press
30/10/2026 17:19
Feijóo, durante la reunión que ha mantenido este viernes con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios
Feijóo, durante la reunión que ha mantenido este viernes con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios
EFE/ Borja Sanchez-Trillo
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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido, frente a quienes le recuerdan que ante el accidente ferroviario de Angrois registrado en julio de 2013, él, entonces titular de la Xunta, habló de fallo humano, que su "tesis" fue "respaldada judicialmente".

El líder popular ha realizado esta afirmación en relación a que el maquinista quedó como único condenado por ese siniestro tras la absolución del exjefe de seguridad de Adif en una sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de enero de este año.

Dicho fallo corregía uno previo de primera instancia que sí condenaba al excargo de Adif con el argumento de que no se le podía responsabilizar a él de la falta de seguridad, pero constatando, no obstante, como hecho probado que el sistema ERTMS se desconectó sin que "en ningún momento se valorarse por parte de Renfe ni por Adif el impacto que para la seguridad en la circulación suponía tal medida".

URDA (TOLEDO), 29/10/2026.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (3d), junto al presidente del PP de CastillaLa Mancha, Paco Núñez (4d), y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (2d), durante la visita este jueves al puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). EFE/J.J.Guillen

Feijóo visita el puesto de mando del accidente ferroviario de Urda

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En rueda de prensa, Feijóo, quien este viernes se ha reunido con expertos del ámbito ferroviario -entre ellos la exconselleira de Infraestruturas Ethel Vázquez- ha sido preguntado por cuándo él mismo "habló del fallo humano" ante ese siniestro, que ocasionó 80 muertes, y también "dijo que no había que mezclar investigación judicial y política".

"Verá usted, después de 11 años de instrucción, después de distintas instancias judiciales, quizás el accidente ferroviario no de alta velocidad sino del Alvia más investigado en España sea al que usted se refiere", ha contestado.

"Hace falta estar necesitado para coger ese ejemplo"

Y ha afirmado que "la sentencia fue muy concluyente" y su "tesis" fue "respaldada judicialmente después de muchas pruebas, de muchos testigos, de muchas comprobaciones".

"Ahora bien, ya hace falta estar necesitado para coger este ejemplo, eh?", ha agregado. "Hace falta estar muy necesitado", ha repetido.

"Pero como todo el mundo sabe lo que pasó en Angrois y como ya hay sentencias judiciales y 11 años de investigación no tengo mucho más que decir", ha resuelto.

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