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Sociedad

El velatorio de Fátima Báñez en Huelva reúne a dirigentes políticos y empresariales

Efe
30/10/2026 13:30
La exvicealdcaldesa de Madrid Begoña Villacís firma este viernes en libro de condolencias por la exministra del PP Fátima Bañez, fallecida en el accidente ferroviario de Urda
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EFE
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Dirigentes políticos del ámbito nacional, autonómico y local, así como representantes del sector empresarial y ganadero, se han desplazado a lo largo de este viernes al tanatorio de Huelva donde se encuentra el cuerpo de la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, fallecida en un accidente ferroviario en Urda (Toledo), para darle su último adiós.

El velatorio ha reunido además de a muchos familiares, amigos y allegados, a numerosas personalidades que compartieron trayectoria pública y lazos personales con Báñez, como el que le diera la oportunidad de ser ministra, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ante los medios ha destacado que, por encima de todo, era "buena persona".

Entre las autoridades del Gobierno andaluz y del Parlamento de Andalucía han acudido el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martin; la exconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, o la delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, Berta Centeno.

Fátima Báñez será enterrada en San Juan del Puerto, su pueblo natal, y recibirá velatorio en Huelva

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Desde el ámbito político nacional ha destacado la presencia de vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo; la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría; la exministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Isabel García Tejerina; el expresidente del PP andaluz y exvicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras y exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez.

A nivel institucional y local se han dado cita la alcaldesa de Huelva,Pilar Miranda, junto a miembros de su equipo de gobierno municipal; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González; el diputado del PP por Huelva Carmelo Romero acompañado por su hija Milagros Romero, alcaldesa de Palos de la Frontera; el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, o Rocío Cárdenas, alcaldesa de San Juan del Puerto, localidad natal de Báñez.

En representación del sector empresarial ha acudido hasta el tanatorio el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, quien, en declaraciones a los medios de comunicación, ha definido a la que era presidenta de la Fundación CEOE como una persona "generosa, ejemplo de diálogo y de la buena política".

También ha acudido en representación del sector taurino y ganadero de la provincia el ganadero José Luis Pereda.

Una vez concluido el velatorio, el cuerpo de la ministra será traslado hasta San Juan del Puerto donde recibirá sepultura por deseo expreso de la familia. Allí, esta tarde, a las 16:30 se celebrará la misa funeral en la parroquia de San Juan Bautista del municipio, templo al que profesaba una especial devoción debido a sus profundas convicciones religiosas.

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