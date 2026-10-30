El trabajador de Adif que ordenó al AVE reanudar se niega a declarar ante la Guardia Civil

La Guardia Civil reanuda los trabajos en el lugar del accidente ferroviario de Urda EFE

El trabajador del centro de control de Adif que dio la orden al tren AVE de reanudar la circulación con "marcha normal" se ha negado a declarar ante la Guardia Civil, han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Este operario se ha acogido, por el momento, a su derecho a no declarar ante la Policía Judicial, dentro de las investigaciones para esclarecer las posibles responsabilidades penales en las causas de este accidente, que ha provocado la muerte de al menos 69 personas.

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De forma paralela, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), encargada de realizar la investigación técnica del accidente, todavía no había interrogado este jueves a los maquinistas y responsables de circulación "al no encontrarse en condiciones de someterse a entrevistas"