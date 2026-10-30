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Sociedad

El trabajador de Adif que ordenó al AVE reanudar se niega a declarar ante la Guardia Civil

Efe
30/10/2026 11:20
La Guardia Civil reanuda los trabajos en el lugar del accidente ferroviario de Urda
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EFE
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El trabajador del centro de control de Adif que dio la orden al tren AVE de reanudar la circulación con "marcha normal" se ha negado a declarar ante la Guardia Civil, han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Este operario se ha acogido, por el momento, a su derecho a no declarar ante la Policía Judicial, dentro de las investigaciones para esclarecer las posibles responsabilidades penales en las causas de este accidente, que ha provocado la muerte de al menos 69 personas.

URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Servicios de emergencia y miembros de la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Chema Moya

Las cajas negras revelan que el tren iba a una velocidad entre 160 y 200 por hora

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De forma paralela, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), encargada de realizar la investigación técnica del accidente, todavía no había interrogado este jueves a los maquinistas y responsables de circulación "al no encontrarse en condiciones de someterse a entrevistas"

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