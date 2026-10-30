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Sociedad

El Sindicato de Circulación denuncia ante juzgado de Orgaz la filtración de audios de Urda

Efe
30/10/2026 18:49
URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Servicios de emergencia y miembros de la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Chema Moya
Servicios de emergencia y miembros de la Guardia Civil, en el lugar del accidente 
EFE/ Chema Moya 
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El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) ha interpuesto esta mañana una denuncia ante el juzgado de Orgaz para esclarecer el origen de la filtración de las conversaciones entre el Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha y los maquinistas de los trenes implicados en el accidente de Urda (Toledo) y que se depuren las responsabilidades que correspondan.

Para el sindicato, la difusión de estas comunicaciones es "inaceptable" y "alimenta juicios precipitados y exponen injustamente a los trabajadores implicados", según ha señalado este viernes SCF en un comunicado.

En su opinión, señalar al responsable de circulación antes de conocer todas las circunstancias "no es investigar", ya que deben analizarse los factores humanos, técnicos y organizativos, las condiciones de explotación, las plantillas, el mantenimiento y los medios disponibles.

SCF ha subrayado que "va seguir defendiendo a este compañero implicado y al colectivo de circulación, porque quien menosprecia a uno de nosotros, nos menosprecia a todos".

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) llegan al Instituto Anatómico Forense, en Toledo, para prestar su ayuda tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha causado al menos 64 fallecidos y decenas de heridos graves

El Instituto de Medicina Legal de Toledo ya ha realizado 65 autopsias

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La organización considera que las responsabilidades deben alcanzar también a quienes dirigen y gestionan el sistema ferroviario porque la falta de inversión, la insuficiencia de plantilla y la ausencia de soluciones "no pueden quedar al margen de cualquier análisis".

A su juicio, "se busca cabeza de turco para ocultar las deficiencias del sistema".

Por ello, SCF ha exigido formalmente responsabilidades a la dirección de Adif y solicitado la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por sus declaraciones señalando a un trabajador antes de conocerse las conclusiones de la investigación.

Falta de personal en CRC

SCF ha detallado que lleva años presentando escritos y reclamaciones ante Adif, al ministerio y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), además de promover movilizaciones y denuncias públicas por la falta de personal en CRC y estaciones, sobrecargas de trabajo, incidencias y explotación degradada, deficiencias en medios y sistemas, falta de descansos efectivos, entre otras cuestiones.

Este mismo año, el sindicato ha denunciado cargas extremas en los CRC, con registros de hasta 104 telefonemas en un turno para un solo responsable de circulación, ha indicado.

Según SCF, para poder atender comunicaciones, incidencias, pantallas y operaciones "se deben tener condiciones laborales que permitan hacerlo correctamente".

MADRID (ESPAÑA), 30/10/2026.- El ministro de Transportes, Óscar Puente durante una rueda de prensa celebrada este viernes en Madrid para informar sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que han muerto 69 personas. EFE/JJ Guillén

Puente puso su cargo a disposición de Sánchez, pero este rechazó su dimisión al considerarla injusta

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La organización ha indicado que, el pasado 6 de mayo, solicitó de nuevo la intervención de la AESF para revisar la aplicación del RD 929/2020 y la Instrucción Técnica de Adif sobre tiempos de actividad.

En su solicitud, advirtió de "jornadas continuadas de ocho horas y hasta doce, pausas de refrigerio que no siempre pueden disfrutarse y descansos ante pantallas que se ven comprometidos por la falta de personal" y reclamó límites de seis horas continuadas y descansos de cuarenta y cinco minutos.

Tras recordar que, tras el accidente ferroviario de Adamuz, se anunciaron mayores recursos para mantenimiento, el sindicato se pregunta "dónde se están materializando y qué mejoras han llegado a circulación" y pide a sus compañeros que "trabajen conforme al reglamento, sin asumir cargas que comprometan la seguridad y que se respeten los descansos reglamentarios y efectivos".  

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