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Sociedad

El PP exige la salida de Óscar Puente antes del martes: "Si no dimite, debería ser cesado"

Efe
30/10/2026 10:14
Ester Muñoz ofrece una rueda de prensa en el Congreso
Ester Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso
EFE
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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha opinado este viernes que Óscar Puente no debería llegar al próximo martes, día en que está prevista su comparecencia en el Congreso, como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible: "Si no dimite, debería ser cesado".

Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE a propósito de la comparecencia que ha solicitado el ministro, a petición propia, en la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones de lo ocurrido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

"Cualquier persona de este país es plenamente consciente de que el señor Óscar Puente, si no dimite, debería ser cesado. Esto lo entiende todo el mundo. ¿A qué va a venir el martes? ¿A dar explicaciones de qué?", ha señalado la diputada popular.

Una foto distribuida por la Oficina de Prensa del Presidente del Gobierno español muestra al Presidente del Gobierno español Pedro Sánchez (3-D), al Ministro de Transportes Óscar Puente (I) y al Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska (2-I) durante una reunión del Centro de Coordinación Operativa Conjunta que gestiona las operaciones de rescate tras la colisión entre un tren Iryo y un AVE de alta velocidad, en Toledo, centro de España, 29 de octubre de 2026. Al menos 69 personas murieron y decenas resultaron heridas después de que los dos trenes chocaran el 28 de octubre cerca del pueblo de Urda, en la provincia de Toledo, al sur de Madrid. (España) EFE/EPA/FERNANDO CALVO / OFICINA DE PRENSA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO / FOTO DISTRIBUIDA (CRÉDITO OBLIGATORIO) SOLO USO EDITORIAL/SIN VENTA

Sánchez respalda a Puente porque considera que el accidente de Urda no tiene que ver con su gestión

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Además, ha recordado que Puente "es el responsable del sistema ferroviario" y que se ha mantenido en su puesto también después del accidente de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas. "Puedo decir que Óscar Puente tiene que dimitir... No creo que no hay ningún español que no lo piense", ha apostillado.

Muñoz ha apuntado que las responsabilidades políticas "van mucho más allá" porque al final todo esto es consecuencia de "una forma de resistir en el poder y no de gestionar". "No tener presupuestos generales del Estado (PGE) tiene consecuencias", ha agregado.

Muñoz evita criticar a Vox por mantener la precampaña

Preguntada por la decisión de Vox de no suspender la precampaña electoral por el accidente ferroviario de Toledo, Muñoz ha contestado que cada partido es responsable de lo que hace y de lo que deja de hacer: "Ellos han entendido que deben seguir trabajando y no me meto".

"Cada uno tiene que ser consecuente con lo que cree, y yo no me meto en lo que cada uno piensa (...) Yo creo que se puede trabajar guardando el respeto también a la gente que ha fallecido en los últimos días", ha afirmado.

Al ser insistida sobre este asunto, ha asegurado que no está viendo a Vox "faltar el respeto a nadie" y que le parece peor utilizar políticamente las tragedias como, en su opinión, han hecho otros.

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