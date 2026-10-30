El Instituto de Medicina Legal de Toledo ya ha realizado 65 autopsias

Efectivos de la UME llegan al Instituto Anatómico Forense, en Toledo, para prestar su ayuda tras el accidente ferroviario de Urda EFE/Ángeles Visdómine

El Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real ha realizado ya 65 autopsias de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) y el balance provisional sigue siendo de 69 fallecidos, ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), constituido el pasado miércoles.

Han sido notificadas ya a las familias 12 identificaciones, que corresponden a 9 hombres y 3 mujeres.

"Hasta el momento todas las identificaciones de las personas fallecidas se han realizado mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Toledo, Madrid, Sevilla, Logroño y Ciudad Real han recogido 72 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos como consecuencia del siniestro.

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Del total de denuncias, 38 se han registrado en Toledo, 24 en Madrid, 8 en Sevilla, una en Ciudad Real y una en Logroño, mientras que cinco personas han sido localizadas con vida.

Tras esas cinco localizaciones, se mantienen activas 67 denuncias por desaparición, de las que 14 pertenecen a ciudadanos extranjeros de Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, México, República Checa, Túnez y Venezuela.

Las labores de autopsia e identificación de los fallecidos continúan ininterrumpidamente desde el miércoles "con el mayor rigor y celeridad posibles", ha asegurado el CID.

En dichas labores participan más de 60 profesionales: doce médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, cuatro de Ciudad Real y dos de Cáceres, así como dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

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Intervienen también tres técnicos de autopsia de Toledo, dos de Albacete y uno de Guadalajara y nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología, que se encargan de la realización de las pruebas de ADN post mortem.

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil realiza las identificaciones mediante huella dactilar, además del análisis de ADN de los familiares que están denunciando las desapariciones. Son 27 agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Criminalística y de Policía Judicial, ha precisado el Centro Integrado de Datos.

Además, tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y una más del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal conforman un equipo de apoyo a las víctimas.

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) presta apoyo logístico a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real "proporcionando las capacidades y medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores de identificación y asistencia médico-forense".