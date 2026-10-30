El actor sevillano César Vicente confirma la muerte de su padre en el accidente de Urda

César Vicente EFE

El actor sevillano César Vicente, que participó en 'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar, ha confirmado la muerte de su padre en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que deja al menos 69 muertos.

"Tenías algo especial en tu mirada, cómo mirabas la vida que te rodeaba, expandías tu amor hacia nuevos caminos", ha escrito en un mensaje en redes sociales el actor, que también formó parte del elenco de 'Amar es para siempre'.

Vicente había explicado que no sabía nada de su padre, profesor de 63 años, desde las 8:30 horas del pasado miércoles, cuando viajaba en el asiento 13 A del vagón número 8 del AVE siniestrado que circulaba en dirección a Sevilla, aunque su móvil siguió dando señal hasta el mediodía.

Desde la Casa Sacerdotal de Toledo, junto a otros allegados de afectados, reclamó que se informara a su familia cuánto antes, e incluso en su desesperación mostró a las cámaras una foto de su padre, César Vicente Sanz.