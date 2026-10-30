Detenidos diez jóvenes por instigar disturbios vinculados a 'Blocus' en las calles de varias ciudades españolas

Una imagen de los disturbios del pasado sábado en Barcelona tras la concentración en la plaza Catalunya EFE

Diez jóvenes, entre ellos cuatro menores, han sido detenidos en las últimas veinticuatro horas en Valencia, Cataluña, Bilbao, Tenerife y Málaga por incitar en canales vinculados al movimiento 'Blocus' a la comisión de altercados, disturbios, saqueos y violencia contra las fuerzas de seguridad.

Los arrestos se han practicado por Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d' Esquadra en las provincias de Valencia (3 arrestados); Barcelona (2), Tenerife (2); Lleida (1); Bilbao (1) y Málaga (1). Entre los detenidos, hay cuatro menores, además de tres jóvenes que se autoproclaman como líderes o cabecillas del movimiento Blocus.

Uno de ellos, un joven de 20 años detenido por la Guardia Civil este viernes en Picanya (Valencia), se presentaba como responsable de 'Blocus' España en uno de los canales de Telegram del movimiento.

Según la Guardia Civil, estaría vinculado a convocatorias difundidas en redes sociales que, bajo la apariencia de protestas estudiantiles y otras reivindicaciones sociales, buscaban llevar a cabo los saqueos y actos violentos que finalmente se produjeron el día 24 en Barcelona.

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De 'Blocus Vlc' a los disturbios en Barcelona

Además de este detenido, en la provincia de Valencia la Policía Nacional ha detenido a otros dos jóvenes, uno de ellos de 17 años en la capital en la tarde de este jueves y otro este viernes en la localidad de Alfafar por instigar a la comisión de desórdenes públicos y saqueos, así como a usar cócteles Molotov.

Los dos son miembros de Blocus VLC y la Policía les imputa los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

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A estos tres detenidos en Valencia, se suman otros tantos en Cataluña: un menor de 16 años en Bellmunt d'Urgell (Lleida) por promover una protesta violenta para mañana sábado en Lleida; otro de 17 años por impulsar los disturbios de Barcelona el pasado 24 y otro de 18 acusado de ser el organizador de uno de los grupos que publicitaban en redes la convocatoria de 'Blocus'.

Fuentes policiales de este cuerpo aseguran a EFE que por ahora no constatan ninguna ideología ni organización extremista detrás de 'Blocus'. Consideran que se puede tratar de un "efecto espejo" de las protestas en Francia amplificadas por el miedo a quedar excluido (FOMO) y que no existe un patrón definido más allá de la réplica de acciones, impulsado por los algoritmos de las redes sociales.

Los otros 4 detenidos: 'Blocus' Tenerife, Bilbao y Málaga

El goteo de diez arrestados en estas apenas veinticuatro horas se completa este viernes con dos detenidos en Tenerife, otro en Bilbao y un último en Málaga.

Según la Guardia Civil, los dos arrestados en Tenerife, uno menor, tenían un 'modus operandi' importado de los altercados de Francia que incluía herramientas de comunicación cifrada para eludir el rastreo policial.

A través de ellas, difundían consignas de sabotaje en grupos cerrados, con mapas de actuación e instrucciones precisas sobre cómo actuar de forma coordinada para desbordar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y consumar actos vandálicos y de pillaje.

En Bilbao, la Policía ha detenido este viernes a un joven de 20 años como administrador de una cuenta en Instagram vinculada al movimiento 'Blocus' desde la que convocaba una manifestación para el 31 de octubre y difundía llamamientos a provocar altercados en el centro de Bilbao.

Y en Málaga, este mismo cuerpo ha arrestado a otro joven de la misma edad que supuestamente ha participado de manera activa en canales de mensajería instantánea en los que hacía un llamamiento para realizar saqueos y actos de pillaje en establecimientos en la provincia de Málaga.

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De las pesquisas se desprende que hacía llamamientos para realizar actos de pillaje en comercios de la capital malagueña y en Fuengirola y Marbella, coincidiendo con la noche de Halloween el 31 de octubre.

Libertad vigilada para el menor detenido en Lleida

La jueza ha decretado la medida cautelar de libertad vigilada con instrucción terapéutica y prohibición de acudir a Lleida los días 31 de octubre y 1 de noviembre para el menor detenido en la localidad leridana de Bellmunt d'Urgell como presunto creador y administrador de los canales de comunicación de 'Blocus' en la provincia.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer jueves al menor de 16 años al que consideran el creador y administrador de los canales de comunicación de 'Blocus' en Lleida, desde los cuales se daban indicaciones para llevar a cabo actos vandálicos, saqueos y ataques a las fuerzas del orden público, el próximo sábado día 31 en la capital leridana.

La Policía de la Generalitat lo acusa de ser el presunto autor de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos y la incitación a cometer daños y saqueos en la ciudad de Lleida este próximo sábado.

Refuerzo policial y en comercios ante Halloween

Precisamente, por este tipo de mensajes que comenzaban a expandirse en canales y grupos de mensajería alentando a provocar altercados en las calles, distintas delegaciones de Gobierno han adoptado medidas de refuerzo de seguridad.

Por ejemplo en ciudades como Sevilla o Málaga, se han puesto en marcha dispositivos especiales, incluso de monitorización de redes para detectar posibles hechos delictivos.

En Barcelona, los comerciantes del centro no quieren volver a los desperfectos y los saqueos que sufrieron hace una semana, así que ante una posible convocatoria han optado por reforzar persianas, tapiar escaparates e incluso organizar turnos de vigilancia.