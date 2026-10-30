Ascienden a 44 las mujeres asesinadas este año por violencia de género tras confirmar Igualdad el caso de Barcelona

Imagen referencial de una manifestación contra la violencia de género en Madrid Archivo El Ideal Gallego

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 44 y a 1.385 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de un caso en Barcelona.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, se trata de una mujer de 38 años, presuntamente asesinada por su pareja en Barcelona el miércoles 28 de octubre. La víctima tenía dos hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Tras este crimen machista, el número de menores de edad huérfanos por violencia de género en España ha ascendido a 35 en 2026 y a 545 desde 2013.

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El miércoles, la Policía Municipal de Madrid detuvo a un hombre que confesó ser el autor de la muerte violenta de su pareja en el distrito de Nou Barris de Barcelona.

Por la mañana, efectivos de Mossos y Bombers de Barcelona se dirigieron al lugar donde se habría cometido el crimen tras recibir aviso por parte de una persona que informaba de que había una mujer en el interior de un domicilio y localizaron el cuerpo sin vida de la víctima.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha condenado, en un mensaje en X, "con toda firmeza" el asesinato machista. "Debemos acabar con la violencia de género, pero también aislar a quienes la ejercen. Los maltratadores no pueden tener cabida en nuestra sociedad. Si eres víctima o testigo, llama al 016. No estás sola. Mi sentido pésame", ha aseverado.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con 12. Le sigue la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, con seis; Cataluña, con cuatro; Castilla-La Mancha, con tres; Aragón, Canarias, Cantabria y Navarra, con dos; y Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, con uno.

El 72% no había denunciado

En total, 32 de los 44 casos por violencia machista (72,7%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en diez de ellos (22,7%) el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Además, 28 de las víctimas mortales eran españolas (63,6%) y 16 de otro país (36,4%). En el caso de los presuntos agresores, 29 de ellos eran españoles (65,9%) y 15 (34,1%) de otro país.

La estadística de Igualdad también refleja que 2026 registra el peor dato de violencia machista, hasta la fecha, desde 2023, con 52 mujeres asesinadas en el mismo periodo. Así, 2025 tenía hasta octubre 36 crímenes machistas y 2024 un total de 41.