El chef José Andrés se moviliza en Urda para dar comida a los servicios de emergencia

La oenegé del chef español José Andrés se ha movilizado junto a restaurantes de la zona para atender a los servicios de emergencia que colaboran en el accidente ferroviario de Urda EFE

La oenegé del chef español José Andrés, World Central Kitchen (WCK), se ha movilizado junto a restaurantes de la zona para atender a los servicios de emergencia que colaboran en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Desde su carpa, ubicada en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y a escasos metros de los trenes accidentados, la ONG reparte desde primera hora de este jueves comida y bebida caliente a todo el que lo necesite.

“Lo primero que hacemos es poner café lo más caliente posible, bocadillos y algo de fruta”, ha explicado a EFE el responsable de la organización Javier Sánchez.

Sánchez ha apuntado que han comenzado a hacer la comida para que a mediodía esté listo el arroz y un guiso de espinacas con bacalao.

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El objetivo de WCK es prestar atención a aquellos profesionales que están más cerca de la emergencia, como los efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que entran continuamente en su carpa.

También se están acercando periodistas, que a primera hora de la mañana ya se cuentan por decenas en la zona de prensa delimitada para cubrir todo lo relativo al siniestro ferroviario que se ha cobrado la vida de al menos 68 personas.

“Intentamos que ellos, dentro de la labor que están haciendo, de la cantidad de horas que hacen, estén un poquito reconfortados con un poquito de comida caliente y café”, ha señalado Sánchez.

Aunque este voluntario llega de Madrid, los locales de hostelería de la zona también se han volcado en el reparto de bocadillos y proporcionando ayuda logística.

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Es el caso de la churrería de Urda, que prepara un pedido especial de churros para aportar su granito de arena a la resolución de la emergencia.

A primera hora de este jueves trabajan en el lugar del accidente más de 200 agentes de la Guardia Civil y desde que se produjo el siniestro se han movilizado a más de 500 efectivos del instituto armado, a los que hay que sumar los efectivos de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como la UME, bomberos, servicios de Protección Civil y medios sanitarios.

El balance provisional es de 69 muertos y decenas de heridos que están siendo atendidos en hospitales de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

El accidente ocurrió este miércoles a las 08:54 horas cuando, de acuerdo con la información difundida por Transportes, un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, fue embestido por un AVE que llevaba 378 pasajeros, según los registros de Renfe, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.