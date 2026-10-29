Sánchez respalda a Puente porque el accidente de Urda no tiene que ver con su gestión

Pedro Sánchez (3-D), Óscar Puente (I) y Fernando Grande-Marlaska (2-I) durante una reunión del Centro de Coordinación Operativa Conjunta, este jueves EFE/ Fernando Calvo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su confianza y respaldo al ministro de Transportes, Óscar Puente, porque, según han señalado a EFE fuentes de Moncloa, el accidente ferroviario de Urda (Toledo), nada tiene que ver con su gestión.

Tras ese accidente, en el que han perdido la vida al menos 69 personas, se han sucedido las voces en algunas formaciones políticas pidiendo la dimisión de Puente.

Sin embargo, las fuentes citadas cuestionan los motivos por los que se está pidiendo esa dimisión e insisten en que Sánchez mantiene su apoyo al titular de Transportes.

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Subrayan que se está ante una catástrofe que nada tiene que ver con la gestión de Óscar Puente al frente de su departamento y con su responsabilidad política.

Por todo ello, lamentan que haya quienes estén utilizando el dolor de las víctimas y el accidente ferroviario para posicionarse políticamente en lo que consideran puro electoralismo.

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En su primera comparecencia tras el accidente este miércoles y ante la pregunta de si dimitiría como consecuencia del accidente, Puente dijo que no estaba en ese momento pensando en él, sino en esclarecer el siniestro.

Este jueves se ha informado de que el ministro de Transportes ha solicitado comparecer a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario.