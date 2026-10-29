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Sociedad

Óscar Puente comparecerá el próximo martes en la Diputación Permanente del Congreso por el accidente de Urda

Europa Press
29/10/2026 16:48
Óscar Puente (c), a su llegada a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) este jueves en Toledo, en el primer día de luto oficial de los tres decretados por el Gobierno por el trágico accidente ferroviario de Urda. EFE/ Ismael Herrero
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El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente,  comparecerá a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de Urda (Toledo), el próximo martes 03 de noviembre. 

Fuentes del ministerio han anunciado el registro de esta solicitud de comparecencia después de que Sumar, Esquerra Republicana y Podemos hubiesen reclamado la solicitud de comparecencia del ministro en la Diputación, que es el órgano que queda activo en el Congreso tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, en Madrid, para informar del accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria de este miércoles en Urda (Toledo)

Puente dice que la decisión de reanudar el AVE por el centro de control es "inexplicable"

Más información

Además de esa comparecencia en la Diputación Permanente cuya fecha todavía tiene que cerrarse, mañana viernes, 30 de octubre, el ministro ofrecerá una nueva rueda de prensa para seguir informando con máxima transparencia sobre este accidente ferroviario.

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