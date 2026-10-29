Óscar Puente comparecerá el próximo martes en la Diputación Permanente del Congreso por el accidente de Urda

Óscar Puente (c), a su llegada a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) este jueves en Toledo EFE/ Ismael Herrero

El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de Urda (Toledo), el próximo martes 03 de noviembre.

Fuentes del ministerio han anunciado el registro de esta solicitud de comparecencia después de que Sumar, Esquerra Republicana y Podemos hubiesen reclamado la solicitud de comparecencia del ministro en la Diputación, que es el órgano que queda activo en el Congreso tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral.

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Además de esa comparecencia en la Diputación Permanente cuya fecha todavía tiene que cerrarse, mañana viernes, 30 de octubre, el ministro ofrecerá una nueva rueda de prensa para seguir informando con máxima transparencia sobre este accidente ferroviario.