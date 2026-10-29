Los reyes llegan al hospital de Toledo para visitar a los heridos en el accidente de Urda

El rey Felipe VI saluda al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page (d) a su llegada al Hospital Universitario de Toledo, este jueveso EFE

Los reyes han llegado al Hospital Universitario de Toledo este jueves para visitar a los heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) -en el que fallecieron al menos 69 personas- que se encuentran ingresados en este centro, 15 de ellos en la UCI.

Felipe VI y la reina Letizia, de luto y acompañados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la ministra de Educación, Milagros Tolón, han accedido por la entrada de urgencias, por donde ingresaron los 38 heridos en el siniestro que fueron atendidos en este hospital de Toledo.

La visita ha comenzado a las 15.30 horas en lugar de las tres de la tarde como estaba previsto en la agenda oficial para no interferir en el cambio de turno de los profesionales de este hospital, según han explicado fuentes de la Casa Real.

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Los reyes se reunirán con el equipo sanitario y posteriormente visitarán a varios de los heridos, que estarán acompañados por sus familiares.

De los 38 heridos que fueron atendidos en este hospital, 15 ya han sido dados de alta, mientras que otros 15 permanecen en la UCI.

Coordinación médica

A las puertas del centro, Álvaro Tomás Balaguer Cordero, médico adjunto de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo, ha explicado a los periodistas congregados a las puertas del centro cómo fueron las primeras horas tras el siniestro.

Balaguer salía justo de su guardia cuando sobre las nueve de la mañana les comunicaron que había "habido una tragedia, una catástrofe": "Entonces, muchos compañeros míos y yo decidimos quedarnos a apoyar, aunque salíamos de la guardia. Vino mucha gente también de fuera".

El médico ha destacado la muy buena coordinación que hubo por parte de la dirección del hospital y el servicio de urgencias, además de la UCI y todos los servicios que estuvieron apoyando, lo que permitió trabajar "en equipo, en conjunto".

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A los heridos intentaban tranquilizarles; "decirles que íbamos a hacer todo por ellos, que confíen en nosotros e intentar, entre todos, que salgan adelante lo mejor posible", ha recordado el médico, que ha agradecido a todos sus compañeros del servicio de Urgencias su labor, su trabajo en equipo.

"Ha sido un orgullo, la verdad, haber trabajado en equipo, como de verdad es el equipo sanitario, ha recalcado.

En los hospitales de Castilla-La Mancha siguen ingresados 42 heridos en el siniestro mientras que 60 han sido dados de alta.

Así, a lo largo del miércoles fueron 110 los heridos atendidos en hospitales de la Castilla-La Mancha, sobre todo en Toledo, donde fueron derivados más de 40, y el Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con 36.

Y los hospitales de la Comunidad de Madrid atendieron a 104 heridos de los cuales 3 siguen en la UCI.

La Casa Real anunció a primera hora de este jueves la visita de los reyes, que han suspendido su agenda oficial por este siniestro que se produjo a las 08.54 horas del miércoles cuando un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros fue embestido por un AVE que llevaba 378 pasajeros.

Al conocerse el accidente, los reyes expresaron su preocupación y tristeza y dieron su apoyo a los equipos de emergencia que están actuando en la zona.

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"Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", indicó la Casa del Rey en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El rey, que se encontraba en Bétera (Valencia), donde asistía a unas maniobras militares en el Campo de Maniobras de la Base Militar Jaime I, lamentó en declaraciones a los medios de comunicación el "terrible accidente" y expresó el pésame a los familiares de las personas fallecidas, así como su "tristeza, apoyo y cariño" en un momento "tan duro" y "tan difícil".

Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvieron también el miércoles una conversación telefónica en la que el jefe del Ejecutivo informó de los datos que tenían sobre el accidente ferroviario al monarca, que también habló con García Page.