Los maquinistas convocan dos nuevas jornadas de huelga en Renfe para el 10 y el 12 de noviembre

Imagen referencial de unos trenes de Renfe Archivo El Ideal Gallego

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado dos nuevas jornadas de huelga en Renfe para los días 10 y 12 de noviembre, quedando justo en medio la huelga general del 11 de noviembre, lo que significa que habrá tres días seguidos de paros en la compañía ferroviaria.

El sindicato de maquinistas ha tomado esta decisión tras el éxito de la jornada de huelga de este jueves, cuyo seguimiento Renfe ha cifrado en un 26,6%. El 10 de noviembre los paros serán totales y el 12 de noviembre serán parciales a lo largo de la jornada.

Semaf explica en un comunicado que el origen del conflicto se remonta al pasado 9 de febrero, fecha en la que suscribió un acuerdo con el Ministerio de Transportes y los presidentes de Renfe y Adif que permitió desconvocar las huelgas previstas para los días 10 y 11 de ese mes.

Sin incidencias en A Coruña en la huelga convocada por los maquinistas de tren Más información

Dicho pacto contemplaba la puesta en marcha de grupos de trabajo multidisciplinares encargados de redactar e implantar nuevas normativas y procedimientos operativos en favor de la seguridad ferroviaria.

El sindicato critica que la Administración y las empresas públicas han postergado "de forma reiterada" desde abril las convocatorias de las negociaciones, sin registrar avance alguno ni reunir siquiera a la comisión de seguimiento del acuerdo.

"En octubre hemos constatado que todo sigue exactamente en el mismo punto. Somos plenamente conscientes de que, cuando tienen la voluntad de hacerlo, son capaces de tramitar y aprobar normativas legales en plazos de pocas semanas; lo que falta no es tiempo ni cauces administrativos, sino compromiso real con la seguridad", afirma el secretario general de Semaf, Diego Martín.

Los maquinistas mantienen la huelga en Renfe y estudian más acciones en defensa de la seguridad Más información

Tras la convocatoria de la primera jornada de huelga -la desarrollada este jueves-, Renfe aseguró que había cumplido con la totalidad de los compromisos asumidos en el acuerdo y que las medidas pendientes excedían de su ámbito competencial. Aun así, defendía que de las 24 medidas que no entraban en sus competencias, 17 se habían ejecutado y las 7 restantes estaban en trámites avanzados.

Además de la reivindicación para el cumplimiento de ese acuerdo, Semaf convoca estas dos nuevas jornadas de huelga para que se limite el periodo de tiempo de la condición de becario en nuevas incorporaciones, se aumente la protección del personal ante arrollamientos, se implemente un procedimiento operativo ante averías y situaciones de emergencia, y se solucionen las deficiencias técnicas en algunos trenes como los 106.