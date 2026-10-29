La cifra de fallecidos en el accidente de Urda se mantiene en 69 personas

Los servicios de emergencia durante los trabajos de rescate, la noche del miércoles EFE

La cifra de fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda se mantiene, de momento, en 69 personas, a los que se suman 42 heridos hospitalizados, mientras los equipos de rescate continúan con las labores de desescombro y sigue la investigación para determinar las causas.

Las labores de investigación y localización de posibles víctimas prosigue por segunda noche consecutiva en el área del accidente. A las 19.00 horas de este jueves el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dirigido en la zona del accidente la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Sobre el terreno siguen trabajando guías caninos de la Guardia Civil o de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y drones del Instituto Armado o la Policía Judicial, que lleva la investigación, aunque con la llegada de la noche también se han retirado otras unidades, como el grupo de Caballería.

"La prioridad de la Guardia Civil es identificar posibles víctimas y verificar que no quede nadie dentro de los vagones", según ha declarado a EFE la portavoz de la comandancia de Toledo, Teresa Albacete.

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La CIAF rectifica el número de fallecidos

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) -ahora llamada Autoridad Independiente de Investigación de Accidentes de Transporte (Aitat)- publicó esta tarde en su página web que las víctimas mortales habían aumentado a 74, aunque poco más tarde rectificó y corroboró el dato de los 69 fallecidos, tras ser desmentido también por fuentes del Ministerio de Transportes, que insistieron en que los datos oficiales son los que ofrece la Junta de Castilla-La Mancha.

La Guardia Civil ha recibido hasta el momento 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente. El proceso ahora pasa por la identificación de los fallecidos, "que lleva su propio protocolo, muy estricto", según ha asegurado el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha señalado en la mañana de este jueves que se está cumpliendo con la ley "de forma rigurosa".

Mientras tanto, continúan trabajando sobre el terreno un total de 724 efectivos de la Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME) y Protección Civil.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado en la zona del siniestro 200 militares y 70 medios materiales en un dispositivo que cuenta con equipos especializados en búsqueda técnica, rescate de atrapados, apoyo sanitario y atención psicológica a los afectados y un equipo de apoyo a la gestión de víctimas mortales e identificación (morgue).

La investigación del accidente ha recaído en la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), que ha prohibido el acceso de personas no autorizadas a la zona del siniestro y la retirada de cualquier elemento del área afectada para preservar las pruebas.

La jueza deberá analizar, además, las conversaciones que los maquinistas de varios trenes -entre ellos los dos afectados- mantuvieron con el Centro de Control de Atocha, minutos antes del accidente y después de que el sistema de control LZB de la estación de Urda cayera y dejara un tramo de 63 kilómetros sin esta medida de seguridad.