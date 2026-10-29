Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Fátima Báñez será enterrada en San Juan del Puerto, su pueblo natal, y recibirá velatorio en Huelva

Europa Press
29/10/2026 18:23
La exministra y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez
Archivo El Ideal Gallego 
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La exministra y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, será enterrada en su pueblo natal, San Juan del Puerto (Huelva), por "expreso deseo de la familia", y recibirá velatorio en Huelva capital, aunque se desconoce día y hora del entierro porque se está pendiente del traslado de sus restos mortales.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de San Juan del Puerto a través de un comunicado, quien ha expresado su "más profundo dolor y consternación" tras confirmarse el trágico fallecimiento de la paisana Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social, en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

"En estos momentos de inmensa tristeza, San Juan del Puerto se une al dolor de sus familiares, amigos y seres queridos, trasladándoles todo su cariño, apoyo y más sentido pésame ante tan triste pérdida", han indicado.

Fátima Báñez

Confirmado el fallecimiento de la exministra Fátima Báñez en el accidente de tren de Urda

Más información

Además, desde el Ayuntamiento han asegurado que su familia ha querido expresar su "sincero agradecimiento" a la población y medios de comunicación por "las innumerables muestras de cariño, afecto y solidaridad que están recibiendo desde que se conoció la noticia". De la misma forma, solicita "respeto y comprensión en estos difíciles momentos, para afrontar el duelo en la tranquilidad que necesitan".

Asimismo, el último adiós a Fátima Báñez, por "expreso deseo de su familia", tendrá lugar en el municipio, donde recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. El velatorio se instalará en el tanatorio de Huelva.

Además, desde sus profundas convicciones religiosas, se celebrará una misa en la parroquia de San Juan Bautista de la localidad, templo al que Fátima "profesaba una especial devoción".

"San Juan del Puerto comparte el dolor de esta pérdida y acompaña a su familia y allegados en estas horas de profunda tristeza, haciendo suyo el sentimiento de duelo por la marcha de una paisana muy querida", finaliza el comunicado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace una declaración a la prensa este jueves, tras visitar el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario en Urda (Toledo)

El PP pide la comparecencia de Sánchez en el Congreso para explicar el accidente de Urda
EFE
El ideal gallego

Fátima Báñez será enterrada en San Juan del Puerto, su pueblo natal, y recibirá velatorio en Huelva
Europa Press
El ideal gallego

La DGT prevé 438.000 desplazamientos por carretera en Galicia con motivo de la festividad de Todos los Santos
Europa Press
Buques de carga en un extremo del estrecho de Ormuz, cerca de la costa de Dibba Al Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, el pasado mes de julio

Cuatro buques petroleros han sido afectado por minas navales en Ormuz este jueves
EFE