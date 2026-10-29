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Sociedad

El sindicato SFF-CGT rechaza que se señale a un empleado sin haber aclarado el accidente

Efe
29/10/2026 15:20
Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo) un día después del suceso. EFE/ J.J.Guillen
Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes que colisionaron en Urda 
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El Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha rechazado este jueves que se señale públicamente al factor humano sin haber esclarecido lo ocurrido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y piden analizar también la organización del trabajo, la formación, la plantilla y las condiciones en las que se gestiona la circulación.

Por la gravedad de lo sucedido, desde el sindicato rechazan en un comunicado las declaraciones realizadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntando públicamente a la actuación del personal del Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha cuando todavía no se conocen todas las circunstancias del accidente.

Para el SFF-CGT, cualquier decisión adoptada durante la gestión de la emergencia debe ser analizada y ve inaceptable convertir una actuación concreta, o a la persona que la tomó, en una explicación anticipada de lo sucedido antes de que la investigación permita reconstruir el conjunto de los hechos.

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Las imágenes del accidente de tren de Urda (Toledo)

Estado en el que quedaron los dos trenes accidentados en ToledoVer más imágenes

En este sentido, subraya que un accidente ferroviario grave difícilmente puede explicarse analizando únicamente el último eslabón de una cadena y añade que la investigación deberá determinar qué ocurrió en cada momento, qué información estaba disponible, qué procedimientos debían aplicarse, qué medios existían y cómo se gestionó la incidencia.

Para el sindicato, reforzar la seguridad exige actuar sobre el conjunto del sistema: plantillas, formación, mantenimiento, medios, organización del trabajo y coordinación entre todas las personas y empresas que intervienen diariamente en el ferrocarril.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, en Madrid, para informar del accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria de este miércoles en Urda (Toledo)

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En el caso concreto del personal de circulación, recalca que los Centros de Regulación y Control son puestos de enorme responsabilidad, donde las decisiones se adoptan en tiempo real y pueden coincidir simultáneamente circulaciones, trabajos en la infraestructura, averías, incidencias y situaciones degradadas.

Por ello, considera que la investigación debe analizar también cuestiones sobre las que lleva tiempo alertando a Adif y al Ministerio de Transportes como los procesos de relevo generacional, la formación práctica necesaria para asumir determinados puestos, los medios disponibles y la carga mental que supone gestionar situaciones complejas durante jornadas de atención continuada.

Igualmente, califica de grave la difusión pública de audios del personal del centro de control mientras continúan las actuaciones para esclarecer lo sucedido y señala que Adif debe proteger a su personal y garantizar que las personas que desempeñan funciones relacionadas con la seguridad puedan hacerlo sabiendo que, ante un accidente, sus actuaciones no serán expuestas parcialmente ante la opinión pública antes de que se conozcan las conclusiones.

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