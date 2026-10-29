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Sociedad

El PP pide la comparecencia de Sánchez en el Congreso para explicar el accidente de Urda

Efe
29/10/2026 19:04
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace una declaración a la prensa este jueves, tras visitar el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario en Urda (Toledo)
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace una declaración a la prensa este jueves, tras visitar el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario en Urda
EFE
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El PP ha pedido la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Diputación Permanente del Congreso, para que dé explicaciones sobre el accidente ferroviario de Urda, al entender que las responsabilidades "no terminan" en el ministro Óscar Puente, que comparecerá el martes ante este órgano.

Poco después de confirmarse que el ministro de Transportes acudirá el próximo martes a la Diputación Permanente, el PP ha asegurado que es "insuficiente" y ha comunicado el registro de la comparecencia de Sánchez ante el órgano que sustituye al pleno del Congreso cuando las Cortes están disueltas.

Entienden los populares que tiene que ser Sánchez quien aborde las circunstancias del siniestro en sede parlamentaria "después de haber dicho que era 'inasumible' que en España se hayan producido dos accidentes con 120 muertos confirmados en menos de nueve meses", según un comunicado. 

Óscar Puente (c), a su llegada a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) este jueves en Toledo, en el primer día de luto oficial de los tres decretados por el Gobierno por el trágico accidente ferroviario de Urda. EFE/ Ismael Herrero

Óscar Puente comparecerá el próximo martes en el Congreso por el accidente de Urda

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