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Sociedad

El papa, muy apenado por el accidente ferroviario de España, expresa su pésame y consuelo

Efe
29/10/2026 12:59
El papa León XIV
El papa León XIV
EFE
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León XIV, muy apenado por el accidente ferroviario ocurrido el miércoles en España en el que han muerto 69 personas, ha trasladado su pésame y consuelo en un telegrama de condolencia enviado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y divulgado hoy por la Santa Sede.

"El papa León XIV, vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda, Toledo, que ha ocasionado numerosas víctimas y heridos, ofrece sufragios por el eterno descanso de los difuntos", reza el telegrama que el cardenal Parolin ha dirigido al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

MADRID, 28/10/2026.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (4i), acompañado de la vicealcaldesa, Inma Sanz (i), la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (c), el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo? (2i), y otros miembros del equipo de Gobierno municipal y representantes de los grupos políticos, preside el minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario en la provincia de Toledo, este miércoles. EFE/ Victor Lerena

El accidente de Urda moviliza a miles de personas en un minuto de silencio por toda España

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El papa traslada su sentido pésame a los familiares de los fallecidos, junto con sus expresiones de consuelo, al tiempo que desea un pronto restablecimiento de los heridos.

También anima a los miembros de los equipos de rescate a perseverar en los trabajos de socorro y asistencia e "imparte a todos de corazón la confortadora bendición apostólica, como signo de esperanza en el Señor Resucitado", concluye el telegrama.

Según los últimos datos, 69 personas han fallecido y decenas resultaron heridas en el accidente ocurrido ayer en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, cuando, a la altura de la localidad toledana de Urda, un tren de Renfe embistió a uno de Iryo que se encontraba parado en la vía.

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