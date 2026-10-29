Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

El actor Jorge de Juan anuncia que tiene cáncer de páncreas: "Creo en los milagros"

Efe
29/10/2026 11:22
Jorge de Juan
Jorge de Juan
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El actor y productor teatral Jorge de Juan ha anunciado a través de sus redes sociales que padece cáncer de páncreas "inoperable", a pesar de lo cual confía en la ciencia y su fe le hace "creer en los milagros".

De Juan (Cartagena, Murcia, 6 de junio de 1961), que ha participado en montajes como 'Macbeth' o 'Edipo rey' y en películas como 'Las bicicletas son para el verano', ha señalado que anuncia su enfermedad, aunque no le gusta de hablar de él mismo en las redes sociales, debido a la información falsa que se ha transmitido sobre su estado de salud.

"Llevo muchos meses con problemas digestivos y abdominales que han derivado en un cáncer de páncreas en estadio IV, que no se puede operar ni resecar", ha explicado con serenidad junto a una fotografía sonriente a las puertas del Hospital Oncológico de Terapias Avanzadas del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid.

El actor aclara que "solo cabe intentar frenar su expansión y esperar que la ciencia encuentre una solución o, por qué no, que se produzca un milagro", y admite que él cree en los milagros.

"Como creyente que soy, tengo fe en que voy a sanar si la ciencia no encuentra una respuesta. No sé cuánto tiempo me queda. Espero que mucho. Por mí no va a quedar, pero estoy seguro de que vuestro apoyo, vuestros mensajes, vuestras velas y, sobre todo, vuestro cariño me darán fuerzas para afrontar esta nueva aventura que he emprendido con una sonrisa como mejor arma para vivirla", concluye con esperanza.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (4i), acompañado de miembros de su Gobierno, aplaude tras el minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo

Rueda pide una investigación "de verdad" y dice que habrá que depurar responsabilidades
EFE
La oenegé del chef español José Andrés, World Central Kitchen (WCK), se ha movilizado junto a restaurantes de la zona para atender a los servicios de emergencia que colaboran en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

El chef José Andrés se moviliza en Urda para dar comida a los servicios de emergencia
EFE
El psiquiatra José Manuel Crespo posa en las inmediaciones del hospital de Oza

José Manuel Crespo, psiquiatra: “Hacemos unas 1.500 sesiones de terapia electroconvulsiva al año en A Coruña”
Lucía Crujeiras
URDA (TOLEDO), 29/10/2026.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (3d), junto al presidente del PP de CastillaLa Mancha, Paco Núñez (4d), y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (2d), durante la visita este jueves al puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). EFE/J.J.Guillen

Feijóo visita el puesto de mando del accidente ferroviario de Urda
EFE