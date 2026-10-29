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Sociedad

Dos marchas se funden en el barranco del Poyo para exigir verdad y justicia por la dana

Efe
29/10/2026 20:32
Vista general de la marcha en memoria de las 233 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 organizada por las principales asociaciones de víctimas y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción para conmemorar el segundo aniversario de la tragedia. En la imagen sobre el puente que cruza el barranco del Poyo entre Benetússer y Catarroja. EFE/Ana Escobar
Vista general de la marcha, este jueves, en memoria de las 233 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 
EFE/ Ana Escobar
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Dos marchas han salido de las localidades valencianas de Albal y Benetússer para recordar a las 233 víctimas mortales en el segundo aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024 y han confluido en el puente del barranco del Poyo, zona cero de la tragedia, para exigir verdad, justicia y reparación.

Cuando se cumplen dos años de la tragedia, las principales asociaciones de víctimas de la dana y cientos de vecinos de las localidades más afectadas han asistido a las marchas organizadas por los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), para pedir responsabilidades políticas “reales” e “impedir la impunidad”.

La marcha de Albal y la de Benetússer han recorrido las calles en silencio y entre velas hasta llegar a las 18.20 horas al barranco del Poyo, en el puente que une los municipios de Catarroja y Massanassa, un lugar simbólico y que tanto dolor representa, donde la música de las cornetas y tambores ha sido la protagonista.

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Las principales asociaciones de víctimas han portado una pancarta bajo el lema “Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia!!! Asesinos” y han reivindicado que les une “el recuerdo y el sufrimiento”, pero también “la determinación de conseguir que lo que sufrimos no vuelva a repetirse”.

A su llegada, han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la reciente dana Adam y del accidente de tren de Urda (Toledo) y han asegurado: “Si alguna cosa puede expresar el pueblo valenciano, es nuestro dolor y nuestra rabia”.

“Un abrazo a todas las familias que hoy y estos días están pasando por lo mismo que pasamos nosotros hace dos años. El miedo, la tristeza, el duelo y la rabia de buscar a nuestros familiares”, han clamado.

La reconstrucción emocional

Las principales asociaciones de víctimas han exigido obras urgentes, una reconstrucción y una verdadera cultura de la emergencia en la que la prevención sea una prioridad y las alertas lleguen a tiempo de protegerse, así como la eliminación de los aforamientos de los cargos públicos “porque ante la justicia no debería haber privilegios”, han manifestado las portavoces.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta de la asociación de víctimas mortales de la dana, Rosa Álvarez, ha dicho que hoy se le ha "roto el corazón” tras volver a pasar con la marcha por la casa de su padre, que falleció en esa tragedia, al pensar que “todo podría haber sido evitable”.

“Con la dana Adam hemos sido todavía más testigos de que una alerta en tiempo y forma hubiera evitado prácticamente todas las muertes”, ha afirmado Álvarez, quien ha asegurado que todavía no hay “reconstrucción emocional” y ha lamentado que después de dos años no están "mejor, ni mucho menos”, y que no han podido volver a la vida cotidiana.

En el manifiesto final, también ha insistido en que la memoria “no puede quedarse en homenajes, flores o minutos de silencio”, sino que “tiene que ser memoria viva, que exija responsabilidades, impida la impunidad" y sirva para que nadie pase por esto.

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Respeto al territorio

Ante los medios, Salva Pérez, miembro de los CLER, ha valorado que “no se ha superado” lo que pasó y ha considerado que falta “respetar el territorio” porque “no puede ser que desde octubre de 2024 se hayan aprobado planes que hormigonan o asfaltan el terreno de más de cinco millones de metros cuadrados”.

Pérez ha advertido: “No queremos pasar página y, si la pasamos, lo que no queremos es cerrar el libro”.

El encuentro ha contado con la participación de los cantautores Pau Alabajos y Feliu Ventura, quienes han concluido el acto con intervenciones musicales en directo, cuando se han podido escuchar gritos de “Mazón a prisión” y “Consell dimisión”. 

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