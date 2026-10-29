Adif adjudicó a Thales renovar la señalización de la vía, que debía estar lista en 2026

Imagen referencial de un tren de Adif Archivo El Ideal Gallego

El gestor ferroviario público Adif Alta Velocidad adjudicó en septiembre de 2021 a Thales España el principal contrato para la renovación de la instalaciones de señalización y protección de tren -con la implantación del ERTMS- en la línea Madrid-Sevilla, con un plazo de ejecución de 52 meses, que abarcaba hasta enero de 2026.

Sin embargo, el contrato no ha concluido en el tiempo previsto ya que la línea mantiene el sistema LZB, que se instaló en 1992, cuando se inauguró la que fue la primera de alta velocidad en España.

"Es un sistema que ahora se está en proceso de reemplazar. No porque no sea bueno, sino porque ya, digamos, no se fabrica. Ha entrado ya en una fase en la que no hay renovación", reconoció ayer el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

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En concreto, el contrato (adjudicado por 93.832.737,51 euros, IVA incluido), incluía la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de renovación de las instalaciones de seguridad (señalización, sistemas de protección de tren, detectores de caída de objetos, telecomunicaciones fijas, etc) de la citada línea de alta velocidad.

Además, contemplaba el diseño y definición de las instalaciones de seguridad necesarias, la redacción del correspondiente proyecto constructivo y la ejecución de las obras, pruebas y puesta en servicio de dichas instalaciones.

Las actuaciones a desarrollar abarcaban distintos ámbitos como la sustitución de los actuales enclavamientos por unos nuevos electrónicos de última generación.

Preveía la instalación del sistema ERTMS en toda la línea, en el conjunto de enclavamientos, así como en el ramal La Sagra-Toledo. Igualmente, estaba planificada la instalación del sistema ASFA digital en todo el ámbito del proyecto.

Asimismo, se recogían sistemas auxiliares de detección, sustituyendo los armarios de los detectores de caída de objetos por nuevos armarios que se comuniquen con los Sistemas Complementarios de Vigilancia y Seguridad (SCVS) y con el enclavamiento en cuyo ámbito se encuentran ubicados.

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Respecto al Control de Tráfico Centralizado (CTC), se consideraba el suministro de nuevos controladores de elementos de campo (FEC) redundantes para los CTC de línea y de respaldo. Asimismo, se sustituiría el actual CTC de respaldo por uno nuevo.

Además, en el marco de esta línea de alta velocidad, incluyendo el ramal La Sagra-Toledo, Thales se adjudicó también el contrato para la renovación de los circuitos por un importe de 21.564.911,77 (IVA incluido).

En conjunto, Adif adjudicó tres contratos para la renovación de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla por más de 136 millones a fin de dotarla de mayor capacidad y mejorar su disponibilidad y fiabilidad. Los trabajos, adjudicados en la época de Raquel Sánchez como ministra, debían llevarse a cabo manteniendo la explotación comercial de la línea y contaban con financiación europea.

Desde Thales han indicado a EFE que desde mayo de 2024, las actividades ferroviarias del grupo fueron transferidas a Hitachi Rail, empresa que desde ese momento gestiona las mismas en España.

Asimismo, han indicado que están profundamente conmocionados y entristecidos por el trágico accidente ferroviario ocurrido en España y han trasladado sus condolencias a las víctimas, sus familias y todas personas afectadas.