Sindicato Ferroviario lamenta que el accidente de Urda ya se atribuya a un fallo humano

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo) EFE

El secretario de seguridad del Sindicato de Circulación Ferroviario, Miguel Ángel Gimeno, ha calificado de "lamentable" que a las primeras de cambio se hable ya de "fallo humano" como la supuesta causa del accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que han fallecido al menos 68 personas.

En declaraciones a RTVE este miércoles, Gimeno ha considerado que "habría que ser más sensibles" y esperar a que los expertos investiguen lo ocurrido.

También ha dicho que "a veces los fallos humanos que cometemos las personas en una empresa" se deben a cómo funciona la organización.

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Puede ser, como en este caso, un fallo derivado de una avería, y luego también entran otros aspectos, como "experiencias o formación", ha dicho, para añadir que "es muy fácil descargar la culpa en una persona".

El accidente ha ocurrido hoy a las 08.54 horas, cuando, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Transportes, un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, ha sido embestido por un AVE que llevaba 378 pasajeros, según los registros de Renfe, provocando que varios vagones hayan caído por un terraplén.

Se trata del segundo siniestro grave de la alta velocidad en España ocurrido en nueve meses, tras la colisión de un tren de Iryo y un Alvia de Renfe el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que causó 46 muertos.