Segundo accidente de AVE en nueve meses y uno de los más graves de la historia en España

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos EFE/Ismael Herrero

El siniestro ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) al colisionar un tren AVE con un convoy de Iryo que estaba detenido en la vía es el segundo entre trenes de alta velocidad con víctimas mortales en España este año y uno de los más graves de todos los registrados en la red ferroviaria española.

El primer accidente con víctimas mortales en la alta velocidad se produjo hace nueve meses en Adamuz (Córdoba), el 18 de enero de 2026, cuando un tren Iryo que iba de Málaga a Madrid descarriló e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe Madrid-Huelva, pereciendo 46 personas.

Las imágenes del accidente de tren de Urda (Toledo) Más información

Este mismo año, el 20 de enero, y aunque no era en una vía de alta velocidad, sino en un tren de Rodalies, falleció un maquinista, después de que el convoy en el que viajaba chocara contra un muro de contención desplomado sobre la vía entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), en un accidente en el que también resultaron heridas 41 personas.

La última incidencia grave registrada en vías de alta velocidad, en la que no hubo que lamentar daños personales, se produjo el pasado 12 de octubre, cuando un tren AVE procedente de Madrid sufrió un incendio a la altura de Ricla (Zaragoza), lo que obligó a interrumpir la línea Madrid-Barcelona en ambos sentidos y a evacuar a los pasajeros.

Cronología

Esta es la cronología de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España:

3 enero 1944.- El correo expreso 421 de Madrid a Galicia, repleto de viajeros, choca contra una locomotora en maniobras a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo. Según informó Renfe posteriormente hubo 78 muertos y 75 heridos, pero las estimaciones elevan la cifra de víctimas mortales a varios centenares, posiblemente alrededor de 500 muertos.

9 enero 1961.- Veinticuatro muertos y 50 heridos al chocar el expreso de Valencia contra un mercancías en Barcelona.

11 febrero 1965.- Treinta y cuatro muertos y 33 heridos al incendiarse tres vagones del tren correo Madrid-Barcelona, entre las estaciones de Grisén y Pinseque (Zaragoza).

18 diciembre 1965.- Treinta y un muertos y 47 heridos al chocar el sudexprés Irún- Lisboa contra un mixto en la estación de Villar de los Álamos (Salamanca).

19 diciembre 1966.- Veintiún muertos y ocho heridos al chocar un automotor contra un mercancías en Villafranca del Campo (Teruel).

9 agosto 1970.- Dos trenes que cubrían la línea Plentzia-Bilbao chocan frontalmente en Urduliz (Vizcaya), y como consecuencia de ello mueren 33 personas y 47 resultan heridas.

21 julio 1972.- Setenta y nueve personas muertas (según datos oficiales del día 23 de julio) tras descarrilar el ferrobús Cádiz-Sevilla, entre las estaciones de El Cuervo y Lebrija. El accidente se produjo a causa de un choque frontal entre el ferrobús y un tren expreso.

28 febrero 1977.- Veintidós personas mueren y 87 resultan heridas al colisionar en Corbera de LLobregat un tren procedente de Martorell contra un automotor que había salido de Barcelona.

24 septiembre 1980.- Veintisiete muertos y cuarenta heridos al arrollar el tren Madrid-Valencia a un autobús de transporte regular en un paso a nivel, que tenía las barreras levantadas, de la localidad valenciana de Chirivella. Todas las víctimas mortales eran pasajeros del vehículo rodado, saliendo ilesas las que iban en el tren.

31 marzo 1997.- Dieciocho muertos y cien heridos, cinco de ellos muy graves, al descarrilar el Intercity ‘Miguel de Unamuno’ en Uharte-Arakil (Navarra), cuando cubría, con 248 pasajeros, la línea Barcelona-Hendaya. La causa del descarrilamiento fue la gran velocidad con la que circulaba al llegar a un cambio de agujas próximo a la estación.

3 junio 2003.- Diecinueve muertos y 38 heridos al colisionar frontalmente, en el término municipal de Chinchilla (Albacete), un tren Talgo con 86 personas a bordo y un mercancías que circulaban por un tramo de vía única.

24 julio 2013.- Ochenta personas fallecen y 143 resultan heridas al descarrilar un tren de velocidad alta que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela.