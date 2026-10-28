Sánchez: "Vamos a llegar hasta el final; si ha habido negligencias se sabrá"

Zona del accidente de los trenes de Toledo EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que se va "a llegar hasta el final" para saber las causas del accidente ferroviario de Urda, que ha costado la vida al menos a 68 personas, y ha añadido: "si ha habido negligencias, se sabrá".

Sánchez ha hecho estas declaraciones desde lugar del siniestro, donde además de anunciar que el Gobierno va a decretar tres días de luto oficial, ha afirmado que "no es asumible para un país como España" sufrir dos accidentes de alta velocidad en un mismo año, en referencia al de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado mes de enero.

En este sentido, ha asegurado que "se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas" y "con total contundencia" para "reconstruir" la confianza en el sistema ferroviario español y garantizar "aún más" la seguridad de los viajeros.

El Ejecutivo ha informado del desplazamiento de Sánchez, con el que subrayan que de respaldar también el trabajo de los equipos de emergencia y trasladar su apoyo a los afectados por el accidente y a sus familias.

La prioridad recalca el Gobierno que es atender a las víctimas y garantizar la máxima coordinación entre administraciones.

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Sánchez suspendió su agenda de esta jornada tras conocer los primeros datos sobre las consecuencias del accidente, al igual que hicieron sus ministros.

Durante toda la mañana ha estado en contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para ser informado de los pormenores de este suceso.

En un mensaje en X, ha mostrado su consternación y ha trasladado su cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias.