Puente dice que la decisión de reanudar el AVE por el centro de control es "inexplicable"

Óscar Puente comparece ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, en Madrid, este miércoles EFE/ Borja Sanchez-trillo

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles en una comparecencia que la decisión de que el AVE reanudara la marcha "con normalidad" y que posteriormente ha provocado el accidente con el tren Iryo es "inexplicable".

Tras ser preguntado por si dimitirá como consecuencia del accidente ferroviario registrado este miércoles, ha dicho que no está pensando en él en este momento y ha añadido que de lo que se está ocupando es de "esclarecer" el siniestro.

"Estoy pensando en esclarecer" (las causas del accidente). "No estoy pensando en mí", ha respondido el ministro este miércoles a los medios de comunicación en su comparecencia tras ser preguntado por si tenía previsto dimitir.

Puente ha comparecido tras el accidente ferroviario, tras un choque entre de un Ave a un Iryo, por el que se han registrado 64 muertos y 50 heridos, a falta de conocer el número "definitivo", según el ministro.

En una segunda ocasión en la que ha sido preguntado por este mismo asunto y por su estado emocional, ha afirmado que esto es "irrelevante" y que lo importante para él "es el estado emocional" de las familias.

Asimismo anunció que se desplazará "ahora" hasta el lugar del accidente para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro ha afirmado que no se ha podido trasladar hasta ahora hasta el lugar del siniestro porque ha estado trabajando en la gestión de la situación.

Ha asegurado que ha hablado este miércoles en "varias ocasiones" con Sánchez, quien le ha trasladado su "máxima preocupación" y su "máxima consternación".