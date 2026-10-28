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Sociedad

Page eleva a 68 los fallecidos en el siniestro de Urda y apunta a 15 heridos en estado muy grave

Efe
28/10/2026 16:07
Emiliano García-Page en el centro de coordinación del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay 64 fallecidos
Emiliano García-Page (d) en el centro de coordinación del accidente, este miércoles
EFE/ Ismael Herrero
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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elevado la cifra de fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) hasta los 68 en el cómputo oficial.

Resta ahora la autorización judicial para que se siga investigando la posibilidad de que haya más fallecidos en el amasijo de hierros en el que se han convertido varios de los coches de ambos trenes.

García-Page ha dado como balance de atendidos 53 pasajeros de rango amarillo, 15 con código rojo en estado de gravedad y el resto atenciones leves.

Habrá unidades caninas para seguir buscando posibles pasajeros con vida, tal y como ha apuntado el presidente castellanomanchego.

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